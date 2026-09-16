Bubble Bobble 4 Friends potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2

Il titolo di Taito, che reinterpreta ed evolve il grande classico arcade della medesima compagnia, è stato già lanciato su Nintendo Switch 1 nel 2020 ottenendo dei buoni risultati, e potrebbe ora arrivare anche sulla nuova console con una versione specifica, sebbene non sia chiaro se sia destinata ad essere effettivamente diversa dall'originale.

A distanza di alcuni anni dal lancio originale, Bubble Bobble 4 Friends potrebbe arrivare presto anche su Nintendo Switch 2 , visto che il gioco è stato classificato presso la rating board di Taiwan proprio nei giorni scorsi.

Un classico immortale, rivisitato

Bubble Bobble 4 Friends riprende la formula classica e vede il ritorno dei celebri draghetti Bub e Bob all'interno di livelli completamente nuovi, sempre alle prese con vari nemici da sconfiggere lanciando bolle dalla bocca per inglobarli e farli scoppiare.

Il titolo può essere giocato da soli o in multiplayer con un massimo di 3 amici in modalità cooperativa locale, affrontando numerosi livelli per sconfiggere il malvagio mago Bonner e i suoi scagnozzi.

Raccogliendo le bolle E-X-T-E-N-D si possono attivare e potenziare abilità come le bolle fulmine e bomba, incrementando così le varie possibilità di difesa e attacco nei confronti dei nemici.

Nel gioco è incluso anche l'arcade originale Bubble Bobble del 1986, che ha conquistato il cuore dei giocatori di tutto il mondo e di cui ancora oggi i fan canticchiano la melodia del tema principale.

Dopo essere uscito su Nintendo Switch, Bubble Bobble 4 Friends è arrivato anche in versione PS4, e poi con l'edizione espansa Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back anche su PC nel 2021.