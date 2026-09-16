Bubble Bobble 4 Friends potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2

A distanza di alcuni anni dal lancio originale, Bubble Bobble 4 Friends potrebbe arrivare presto anche su Nintendo Switch 2, visto che il gioco è stato classificato presso la rating board di Taiwan proprio nei giorni scorsi.
Il titolo di Taito, che reinterpreta ed evolve il grande classico arcade della medesima compagnia, è stato già lanciato su Nintendo Switch 1 nel 2020 ottenendo dei buoni risultati, e potrebbe ora arrivare anche sulla nuova console con una versione specifica, sebbene non sia chiaro se sia destinata ad essere effettivamente diversa dall'originale.
Per il momento risulta solo la segnalazione del rating presso l'ente preposto alla classificazione a Taiwan, ma come sappiamo bene questo spesso precede un annuncio ufficiale, dunque rimaniamo in attesa di informazioni al riguardo.
Un classico immortale, rivisitato
Bubble Bobble 4 Friends riprende la formula classica e vede il ritorno dei celebri draghetti Bub e Bob all'interno di livelli completamente nuovi, sempre alle prese con vari nemici da sconfiggere lanciando bolle dalla bocca per inglobarli e farli scoppiare.
Il titolo può essere giocato da soli o in multiplayer con un massimo di 3 amici in modalità cooperativa locale, affrontando numerosi livelli per sconfiggere il malvagio mago Bonner e i suoi scagnozzi.
Raccogliendo le bolle E-X-T-E-N-D si possono attivare e potenziare abilità come le bolle fulmine e bomba, incrementando così le varie possibilità di difesa e attacco nei confronti dei nemici.
Nel gioco è incluso anche l'arcade originale Bubble Bobble del 1986, che ha conquistato il cuore dei giocatori di tutto il mondo e di cui ancora oggi i fan canticchiano la melodia del tema principale.
Dopo essere uscito su Nintendo Switch, Bubble Bobble 4 Friends è arrivato anche in versione PS4, e poi con l'edizione espansa Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back anche su PC nel 2021.