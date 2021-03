Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back: trailer annuncia la versione PC su Steam

Taito ha annunciato che Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back sarà presto disponibile anche per PC. Più precisamente, dal 25 marzo 2021 il gioco sarà acquistabile su Steam, dove è già stata aperta una pagina dedicata. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay, che trovate in testa alla notizia.

La versione PC di Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back sarà sostanzialmente identica a quella PS4. Come per le altre versioni, il pacchetto comprenderà anche il Bubble Bobble originale, capolavoro da sala giochi uscito nell'ormai remoto 1986.

Leggiamo la descrizione di Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back tratta dalla pagina Steam del gioco:

Scatena le bolle in questo entusiasmante gioco d'azione!

Soffia una bolla dietro l'altra per imprigionare i nemici e distruggile usando le corna e la coda! Ricordati però che le bolle viaggiano nella direzione delle correnti d'aria: sfruttale a tuo vantaggio, salta su e raggiungi posti altrimenti inaccessibili!

Affina le tue abilità e scatenati!

Le 3 modalità disponibili:

Modalità 4 Friends

Collabora in un gruppo di massimo 4 giocatori per farvi strada tra i coloratissimi livelli ambientati tra gli scaffali, il letto e in mezzo ai giocattoli! Completate la modalità normale per sbloccare la modalità difficile con nuovi nemici e livelli dall'aspetto completamente diverso.

Imprigionate i nemici nelle bolle tenendo d'occhio la direzione delle correnti d'aria e fate esplodere più bolle insieme per ottenere degli "scoppi combo" e punteggi altissimi!

Modalità Sala del futuro

Questa modalità si sblocca una volta completata la modalità 4 Friends in difficoltà normale. Qui, però, il gioco si fa duro, per cui non è possibile scegliere "Continua". Puoi però usare la funzione "Allenamento" per prepararti al nuovo livello che hai davanti. Anche questa modalità supporta fino a 4 giocatori.

Non ci sono scoppi combo, ma potrai ottenere un bonus tempo impiegato se completerai il livello in poco tempo.

Modalità Sala dei ricordi

Questa fedele replica dell'edizione arcade originale di Bubble Bobble del 1986 consente a un massimo di 2 giocatori di immergersi in nostalgiche sfide pixellate da spremersi le meningi! Ma la fedeltà all'originale non si limita a grafica e rompicapi: persino trucchi e comandi segreti sono stati riprodotti!

Un sistema di gioco tutto nuovo!

- Ciascuna modalità ha adesso la propria classifica di cui giocatori da tutto il mondo si contendono la cima.

- Prima di iniziare una partita nelle modalità 4 Friends e Sala del futuro, ciascun giocatore potrà scegliere che abilità usare, sbloccandone di nuove man mano che si procede nella modalità 4 Friends.

- È pensato per tutti, inclusi coloro che non si sentono degli assi dei giochi d'azione: fallendo e scegliendo tre volte "Continua" su uno stesso livello, comparirà l'opzione "Continua da invincibile".

- "Continua da invincibile" sarà anche disponibile sin dall'inizio nell'Allenamento della Sala del futuro, consentendo così di concentrarsi unicamente sulla strategia!

Bubble Bobble 4 Friends è l'ultimo capitolo della saga nata dal genio del mai troppo compianto Fukio Mitsuji venuto a mancare nell'ormai lontano 2008. Uno dei grandi dimenticati della nostra industria.