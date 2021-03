Twitch ha chiuso i canali con combattimenti illegali tra galli, finalmente

Dopo mesi e mesi di inerzia, Twitch ha finalmente chiuso i canali in cui venivano trasmessi in live stream dei combattimenti illegali tra galli. Sì, avete capito bene: erano delle trasmissioni, con spesso centinaia di spettatori, in cui dei galli combattevano tra loro, a volte fino alla morte. La maggior parte di questi canali era localizzato nelle Filippine, dove evidentemente il genere va davvero forte.

Twitch di suo ha tollerato le lotte tra galli per mesi, almeno fino a quando l'utente Reddit Hot_Kangaroo_2567 ha sollevato il caso, puntando il dito contro lo scempio consentito dalla piattaforma: "Stream di combattimenti tra galli dalle Filippine trasmessi nella sezione unlisted di Twitch per diversi mesi, con fino a 12 ore di diretta e 500+ spettatori".

Hot_Kangaroo_2567 ha chiesto agli altri utenti di andare su questi canali per segnalarli in massa. Di fronte al riscontro ottenuto dall'appello, Twitch non ha potuto fare altro che mettersi a bannare i canali con contenuti illegali (almeno 30).

Certo, c'è da chiedersi come mai Twitch banni con così grande solerzia quando uno streamer mostra per sbaglio due capezzoli e poi abbia avuto bisogno di un appello per fermare un massacro che accadeva sotto ai suoi occhi. Comunque sia, meglio tardi che mai.