NieR: Automata: recensioni negative su Steam per la versione Xbox Game Pass

Alcuni utenti hanno iniziato a pubblicare recensioni negative di NieR: Automata su Steam a causa della versione Xbox Game Pass. La cosa in realtà ha più senso di quanto possa sembrare, perché c'è un contenzioso storico tra videogiocatori PC e Square Enix per i mancati aggiornamenti del titolo di PlatinumGames.

Pubblicato il 17 marzo 2017 su Steam, NieR: Automata non è mai stato aggiornato, nonostante il successo, nonostante le promesse di Square Enix e nonostante la presenza di alcuni problemi riconosciuti che avrebbero meritato una patch. Precisiamo: il gioco è giocabile e completabile, ma il mancato supporto rimane una nota dolente per molti di quelli che lo hanno acquistato.

Arriviamo ai nostri giorni: NieR: Automata per PC viene pubblicato su Xbox Game Pass in una versione migliorata, sia a livello di stabilità, sia a livello grafico. Square Enix si è rivolta a QLOC per sistemare il gioco, aggiungendo effetti come FidelityFX, HDR e texture scalate a 4K usando l'intelligenza artificiale.

Capito perché alcuni su Steam non l'hanno presa affatto bene? Le recensioni negative delle ultime ore sono tutte dello stesso tipo. Ne riportiamo una, scritta dall'utente Kdsamreuang, che spiega bene la polemica in corso:

"Sono qui solo per ricordare a Square Enix e PlatinumGames che l'hanno fatta davvero sporca ai giocatori PC con questo squallido port. Hanno anche riaperto la ferita quando hanno commissionato a QLOC di realizzare un port più moderno con delle caratteristiche esclusive per il "Windows Store", senza toccare la versione Steam. Questo dopo aver lanciato l'edizione Game of the YoRHa e il DLC senza alcun fix. Non me lo scorderò mai. Considerate che il gioco è ancora ingiocabile da chi possiede una 780/780ti."

In questo caso è difficile parlare di una reazione smodata da parte dei giocatori PC, visto che il giudizio su NieR: Automata rimane complessivamente molto positivo. Certo, la delusione è palpabile. Speriamo che Square Enix decida di aggiornare anche questa versione...