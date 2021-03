Xbox Game Pass: trailer ci ricorda l'aggiunta di EA Play all'abbonamento PC

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer dell'Xbox Game Pass, dedicato a ricordare ai giocatori PC che dalla giornata di ieri il catalogo di EA Play è stato aggiunto al loro abbonamento, di qualsiasi taglia sia (non c'è bisogno dell'Ultimate). Il filmato in sé non è altro che uno showreel dei titoli più rilevanti tra quelli appena aggiunti, come Dragon Age: Inquisition, Titanfall 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat e tanti altri.

Essendo più di 60 giochi, gli abbonati avranno davvero tanto da giocare nei prossimi mesi, considerando anche le centinaia di titoli che già fanno parte del Game Pass, tra i quali i venti di Bethesda aggiunti recentemente. In effetti il valore dell'abbonamento di Microsoft sta raggiungendo vette che si ritenevano impensabili solo qualche mese fa.

Per il resto vi ricordiamo che l'Xbox Game Pass è disponibile anche per console Xbox, al prezzo di partenza di 9,99€ al mese. L'edizione Ultimate, che costa 12,99€ al mese, comprende anche il Gold.