Bambino spende 118.000$ su YouTube per promuovere i suoi video, usando la carta aziendale del padre

A quanto pare, il ragazzino di 9 anni si è ritrovato con libero accesso alla carta di credito aziendale del padre, con la quale ha speso la bellezza di 118.000 dollari.

Il video "Message from Dad... Mighty Mike Plays is Over" è entrato di diritto fra i trend videoludici, raccontando l'assurda storia proveniente dagli USA, che spiega come il canale in questione si sia ritrovato così ben piazzato nell'algoritmo di YouTube e con un piano pubblicitario di notevole livello.

Un video messaggio è diventato virale in queste ore e racconta uno scioccante retroscena sul canale Mighty Mike Plays, gestito da un bambino di 9 anni che, a quanto pare, ha speso ben 118.000 dollari su YouTube per promuovere i propri video su Minecraft e Roblox, utilizzando la carta di credito aziendale del padre .

Una triste storia americana

Tutta la questione può risultare sospetta, perché in effetti la celebrità raggiunta proprio dalla scoperta del caso ha avuto riflessi positivi sul canale YouTube in questione e può far pensare a una montatura, anche perché potrebbe risultare difficile credere che un bambino possa spendere una cifra del genere con una carta di credito non sua senza che nessuno se ne accorga per settimane.

Tuttavia, ci sono alcune prove a sostegno della tesi, e comunque il fatto che i video del canale siano stati pubblicizzati in maniera poderosa da YouTube sembra indicare che dietro ci siano stati investimenti in campagne promozionali.

"A quanto pare mio figlio ha portato avanti alcune campagne pubblicitarie ad alto budget su YouTube di cui non sapevo nulla", ha spiegato Dave, il padre del ragazzino in questione, raccontando la disavventura.

"Pensavamo semplicemente che si stesse divertendo, giocando ai videogiochi e caricandoli su YouTube", ha raccontato Dave. "Ma in sostanza, oggi sono stato convocato nell'ufficio al lavoro. Sono entrato e c'erano il direttore aziendale e alcuni rappresentanti del reparto finanziario. Hanno aperto un portatile, mi hanno mostrato alcune tabelle sullo schermo e mi hanno chiesto di spiegare perché mancassero 118.000 dollari dalla carta aziendale che mi era stata assegnata".

Dave ha inoltre spiegato di aver inserito lui, una prima volta, i dati della carta aziendale per consentire forse un piccolo acquisto, ma evidentemente questi sono rimasti salvati nel sistema e hanno consentito al figlio di accedere a una notevole quantità di denaro con grande facilità.

Il padre sostiene che non sta incolpando suo figlio per aver semplicemente fatto cose da bambino di 9 anni: "Non capiva appieno cosa significasse una carta aziendale né che una cifra elevata sullo schermo rappresentasse denaro vero". Fatto sta che ora potrebbe dover rendere tutto di tasca propria, e la situazione è alquanto complicata.

Nel frattempo, Minecraft ha ricevuto il grosso aggiornamento 26.50: "Wilderness Bound" in questi giorni, mentre per quanto riguarda Roblox abbiamo visto che i primi 10 creator guadagnano in media 65,7 milioni di dollari l'anno, gli altri fanno la fame.