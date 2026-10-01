Avete mai scavato con una chitarra? Ora potete farlo anche se non siete dei musicisti falliti

L'ultima stranezza del panorama indie giapponese si chiama Isekibori , titolo il cui nome può essere tradotto indicativamente come "scavo di reperti", sviluppato da Takahiro Miyazawa e pubblicato il 1° ottobre su Nintendo Switch. L'idea alla base del gioco è tanto semplice quanto strana: per scavare nel terreno non si utilizza un normale controller, ma una chitarra HORI Guitar Life , trasformata per l'occasione in una sorta di pala improvvisata.

Una buca profonda

Il gioco propone otto livelli ambientati nel cortile di una casa, nei quali bisogna rimuovere terra e detriti per riportare alla luce reperti sepolti. Con il procedere dell'avventura gli oggetti diventano più grandi e richiedono più tempo per essere scavati.

Per utilizzare la chitarra bisogna impugnarne il manico con entrambe le mani e muoverla verso il basso, imitando il movimento necessario per scavare con una pala. Un Joy-Con collegato al controller rileva i movimenti e li trasmette al gioco, permettendo di sollevare e abbassare lo strumento per rimuovere la terra.

L'originale periferica viene sfruttata anche per una meccanica legata alla forza della presa. I sensori presenti sui tasti della chitarra rilevano infatti quanto saldamente il giocatore la sta impugnando e, per poter giocare correttamente, è necessario mantenere le dita sulla zona dei sensori fino a riempire l'apposito indicatore. Una modalità chiamata "Kids Mode" riduce la pressione necessaria, rendendo l'esperienza più accessibile.

Chi preferisce un sistema di controllo tradizionale può comunque giocare a "Mini Ruin Digging", un minigioco in 2D incluso nel titolo e compatibile con un normale controller.

In occasione del lancio, HORI ha inoltre proposto un bundle che comprende Isekibori e Guitar Life: Lesson 1, il gioco didattico che viene venduto insieme al controller a forma di chitarra. Il pacchetto costa 8.680 yen, circa 50 euro al cambio attuale, ed è disponibile fino al 13 ottobre. Il singolo Isekibori, invece, costa appena 700 yen, circa 4 euro: paradossalmente, quindi, il gioco è molto meno costoso della periferica necessaria per giocare al meglio.

Il titolo è disponibile sia su Nintendo Switch sia su Nintendo Switch 2. La versione per Switch 2, tuttavia, è giocabile esclusivamente in giapponese. Purtroppo non ci sono informazioni sull'arrivo di tanta bellezza dalle nostre parti.