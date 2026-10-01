Avete mai scavato con una chitarra? Ora potete farlo anche se non siete dei musicisti falliti

L'ultima stranezza del panorama indie giapponese si chiama Isekibori, titolo il cui nome può essere tradotto indicativamente come "scavo di reperti", sviluppato da Takahiro Miyazawa e pubblicato il 1° ottobre su Nintendo Switch. L'idea alla base del gioco è tanto semplice quanto strana: per scavare nel terreno non si utilizza un normale controller, ma una chitarra HORI Guitar Life, trasformata per l'occasione in una sorta di pala improvvisata.
Una buca profonda
Il gioco propone otto livelli ambientati nel cortile di una casa, nei quali bisogna rimuovere terra e detriti per riportare alla luce reperti sepolti. Con il procedere dell'avventura gli oggetti diventano più grandi e richiedono più tempo per essere scavati.
Per utilizzare la chitarra bisogna impugnarne il manico con entrambe le mani e muoverla verso il basso, imitando il movimento necessario per scavare con una pala. Un Joy-Con collegato al controller rileva i movimenti e li trasmette al gioco, permettendo di sollevare e abbassare lo strumento per rimuovere la terra.
L'originale periferica viene sfruttata anche per una meccanica legata alla forza della presa. I sensori presenti sui tasti della chitarra rilevano infatti quanto saldamente il giocatore la sta impugnando e, per poter giocare correttamente, è necessario mantenere le dita sulla zona dei sensori fino a riempire l'apposito indicatore. Una modalità chiamata "Kids Mode" riduce la pressione necessaria, rendendo l'esperienza più accessibile.
Chi preferisce un sistema di controllo tradizionale può comunque giocare a "Mini Ruin Digging", un minigioco in 2D incluso nel titolo e compatibile con un normale controller.
In occasione del lancio, HORI ha inoltre proposto un bundle che comprende Isekibori e Guitar Life: Lesson 1, il gioco didattico che viene venduto insieme al controller a forma di chitarra. Il pacchetto costa 8.680 yen, circa 50 euro al cambio attuale, ed è disponibile fino al 13 ottobre. Il singolo Isekibori, invece, costa appena 700 yen, circa 4 euro: paradossalmente, quindi, il gioco è molto meno costoso della periferica necessaria per giocare al meglio.
Il titolo è disponibile sia su Nintendo Switch sia su Nintendo Switch 2. La versione per Switch 2, tuttavia, è giocabile esclusivamente in giapponese. Purtroppo non ci sono informazioni sull'arrivo di tanta bellezza dalle nostre parti.