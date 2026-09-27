La serie Metal Gear ritorna in forma ufficiale, almeno per il vostro gatto

La scatola di cartone è uno degli elementi più iconici e riconoscibili della serie Metal Gear , dove rappresenta uno degli strumenti più semplici ma efficaci a disposizione dei protagonisti per passare inosservati. Ora, la potremo avere anche fuori dai videogiochi, sottoforma di accessorio dedicato agli animali domestici, gatti in particolare .

OKS Gear, azienda statunitense specializzata in merchandise videoludico, ha annunciato una scatola ufficiale per gatti con funzione di tiragraffi, realizzata su licenza Metal Gear. Il prodotto che non ti aspetti per rendere la tua vita migliore. L'oggetto riprende in particolare la Love Box/Love Pack comparsa in Metal Gear Solid: Peace Walker, pubblicato originariamente nel 2010 su PSP e recentemente incluso anche in Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

La scatola usata dal gatto

Il packaging

A differenza della versione presente nel gioco, progettata per nascondere due persone, quella destinata agli animali sarà naturalmente più compatta e dovrebbe essere adatta a un singolo gatto. L'oggetto mantiene comunque l'aspetto della scatola di cartone originale, trasformando uno degli strumenti simbolo della serie stealth in una sorta di rifugio per gli animali.

Il prodotto sarà inizialmente disponibile come articolo esclusivo della prossima edizione di CatCon, convention dedicata agli appassionati di gatti che si terrà a Pasadena, in California, il 10 e 11 ottobre. Al momento non è stata annunciata una distribuzione globale, anche se OKS Gear dispone di un negozio online e non è escluso che la scatola possa essere resa disponibile successivamente per tutti.

Chiaramente potete usare una normale scatola di cartone per ottenere lo stesso effetto, tanto non crediamo che il vostro gatto sia fan della serie di Kojima e si accorga della differenza. Ma volete mettere?