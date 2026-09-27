Cosa sono le Game Jam e perché l'Italia sta trovando il suo riscatto

Ecco che i videogiochi diventano quindi un coro (con tanto di orchestra) composto da decine, se non centinaia, di voci. Quando si tirano in ballo le più celebri software house si parla spesso di professionisti, forti di un metodo di lavoro consolidato da anni di lavoro e con diverse pubblicazioni alle spalle. Ma come fare se si volesse cominciare ora un percorso in questo settore? Ebbene, è proprio per farsi le ossa che da più di vent'anni esistono le Game Jam . Le Game Jam sono degli eventi che permettono a sviluppatori di tutto il mondo di fare squadra e di dare vita a un titolo in un lasso di tempo predeterminato. Talvolta possono durare 24 ore, altre volte 48, per arrivare anche a un mese intero. Più tempo si ha a disposizione e più il progetto sarà complesso, ovviamente, realizzando quelli che talvolta diventano dei veri e propri prototipi per videogiochi che verranno poi messi in vendita.

Da allora si sono susseguiti decine di eventi basati su questa struttura. Eventi come la Ludum Dare, la LT Game Jam e la Nordic Game Jam, che hanno raggiunto rapidamente una dimensione di scala globale e permettendo nel tempo alle squadre di collaborare anche da remoto. Oggi basta aprire l'apposita pagina di Itch per venire bombardati dalla quantità di Game Jam attive quotidianamente. Un risultato che dimostra quanto i videogiochi possano essere fonte di aggregazione non solo una volta usciti sugli scaffali (digitali o fisici che siano), ma anche in fase di elaborazione.

A rendere ufficiale il tutto ci hanno però pensato Chris Hecker (famoso per aver collaborato con Will Wright nella creazione del gioco Spore ) e Sean Barrett. I due hanno infatti messo in piedi la 0th Indie Game Jam , utilizzando per la prima volta questo termine e aprendo gli argini del mondo a questo format.

Risalire a quale sia stata la prima Game Jam, comunque, non è cosa facile. Gli sviluppatori si incontrano per dare vita a progetti sin da quando esiste il computer e negli anni Novanta esistevano diversi eventi (tra i quali spiccava l'interactive Fiction Competition) che incitavano proprio questo tipo di collaborazioni. Secondo gli storici di settore, però, la prima jam ufficiale è la SpeedHack (1999) , seguita a ruota dalla SizeHack (2000).

Le principali Game Jam moderne

Partiamo da un punto fisso: qualsiasi Game Jam, anche la più piccola, ha un valore enorme. Ha un valore perché non conta l'obiettivo che si raggiunge con la propria squadra, ma il viaggio e tutte le problematiche che si impara a superare insieme. Stiamo parlando, infatti, di quello che è senza dubbio il miglior metodo per diventare sviluppatori professionisti e, di conseguenza, per prepararsi a un mercato del lavoro che non è mai stato così complesso. Al di là di questa affermazione, però, è ovvio che ci sono degli eventi più importanti (o "famosi", se preferite) di altri.

Sacrifices Must Be Made è il prototipo di Inscryption creato in occasione della Ludum Dare

Nata nel 2002, la Ludum Dare (che potremmo tradurre dal latino come "consegnare un gioco") è stata ideata da Geoff Howland e comunicata attraverso i forum dell'epoca. Un risultato che ha permesso a 18 partecipanti di dimostrare le proprie capacità, lanciando una Game Jam che oggi vanta migliaia di utenti sparsi per tutto il mondo. Nel tempo le cose sono ovviamente cambiate, con Howland che ha passato il testimone a Mike Kasprzak e con diverse problematiche legate al sistema di valutazione dei giochi che ha minato per un periodo il buon nome dell'evento. Problematiche che sono state poi risolte grazie alla dedizione di Kasprzak, permettendo così la nascita dei prototipi di opere come Hollow Knight e Inscryption. A causa di una complessa situazione personale del curatore, pare però che la Game Jam dell'ottobre 2028 sarà l'ultima. Non è chiaro se l'evento sarà poi portato avanti da qualcun altro, quindi al momento non si può far altro che sperare che un'istituzione come la Ludum Dare possa continuare a vivere in eterno.

Altrettanto importante è la Global Game Jam, creata da Susan Gold, Gorm Lai, Ian Schreiber e Foaad Khosmood nel 2008. L'evento ha ricevuto una grande notorietà anche grazie all'International Game Developers Association (IGDA), che dal 2009 al 2012 ha contribuito a far crescere esponenzialmente il numero di utenti. Tornata "privata" nel 2013, la Global Game Jam ha delineato sempre di più il proprio format, con un tema che viene comunicato poco prima dell'inizio dell'evento e con una vera e proprio giuria di professionisti disposti a valutare le varie opere prodotte. Questa istituzionalizzazione ha forse fatto perdere un po' della magia delle prime edizioni, ma ha permesso l'evoluzione di un evento lucido, preciso e attento a ogni dettaglio. Un evento partito con 1650 partecipanti nel 2009, ma che ha raggiunto i 39.069 nel 2026. Un divario incredibile, che ha permesso la prototipazione di ben 9874 nuovi giochi solo nell'ultimo anno.

Seppur differente dalla versione finale, il prototipo di Hollow Knight merita di essere recuperato ancora oggi

Chiudiamo il trittico delle Game Jam più grandi con la Game Maker's Toolkit, conosciuta anche come GMTK. Creata dal giornalista e streamer inglese Mark Brown, da anni la GMTK si avvale proprio di Itch come piattaforma di comunicazione, raccogliendo così sviluppatori da ogni angolo del pianeta. Stiamo parlando, in questo caso, di una Game Jam più recente, dato che è nata nel 2017. Nonostante la sua "giovane età", la GMTK è però diventata uno dei punti saldi di questo settore, con un passaggio da 2857 partecipanti nel suo primo anno di attività a ben 37.400 nel corso dell'edizione del 2026. Questo ha permesso non solo a numerosi autori di mettersi in gioco, ma anche di finire sotto i riflettori proprio di Mark Brown, che negli ultimi anni ha visto crescere notevolmente la propria notorietà. Una notorietà che lo ha spinto anche a lanciare una propria "serie" su Patreon, nella quale spiega i retroscena del game design e tratta tematiche molto interessanti come il potenziale dell'accessibilità all'interno dei videogiochi.