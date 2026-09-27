Minecraft attira 300.000 nuovi giocatori ogni giorno, sebbene siano state vendute già 425 milioni di copie

Le parole di Sharma

Secondo Sharma, ogni giorno Minecraft ottiene 300.000 nuovi giocatori. Ovviamente è un valore medio, ma rappresenta bene il livello di successo del videogioco. Va anche precisato che in questo caso sono probabilmente inclusi nuovi giocatori che hanno comprato il gioco, ma anche nuovi utenti che lo provano tramite un servizio in abbonamento come Game Pass.

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Questo valore è però ancora più incredibile se si pensa che il gioco è in commercio da 17 anni e che ha venduto oltre 425 milioni di copie. Si potrebbe pensare che oramai un po' tutti abbiano provato Minecraft, ma chiaramente non è così. Tutte le novità dal Minecraft Live: caverne di ghiaccio, Minecraft Dungeons 2 e The Sift Probabilmente, sono soprattutto i giocatori più giovani ad aggiungersi al trend: i più piccoli, appena sono in grado di usare i videogiochi, iniziano con titoli come Minecraft, che sono un fenomeno di massa. Aiuta inoltre il fatto che Minecraft è disponibile su ogni piattaforma, persino i dispositivi Amazon Fire.

Ricordiamo infine che Minecraft si espanderà con The Sift, la prima nuova dimensione aggiunta in 14 anni.