Minecraft riceve oggi il grosso aggiornamento 26.50: "Wilderness Bound"

Mojang ha pubblicato oggi il nuovo e grosso aggiornamento 26.50 per Minecraft Bedrock Edition, intitolato "Wilderness Bound" e caratterizzato da parecchie novità anche in termini di nuovi contenuti, oltre ad aggiustamenti e variazioni.
Il nuovo aggiornamento corrisponde al Game Drop 3 e introduce l'Accampamento Abbandonato in praticamente tutti i biomi presenti nel mondo di Minecraft, ognuno dei quali peraltro determina delle variazioni alla struttura, che assume così caratteristiche diverse rispetto all'ambiente circostante.
All'interno di questi accampamenti possono essere trovati diversi oggetti e casse con dentro bottino utile, oltre a letti abbandonati e altri elementi d'arredo che possono essere utilizzati per stabilire delle nuove basi.
Tanti nuovi oggetti, un bioma e un accampamento
Tra le novità ci sono inoltre blocchi inediti come quello delle Wool Stairs e Wool Slab, che possono essere trovati in 16 colori diversi, oltre a Concrete Stairs e Concrete Slab allo stesso modo in 16 colori.
Il Cushion, ovvero un cuscino, è una delle altre novità introdotte con questo aggiornamento: può essere piazzato ovunque e può essere utilizzato per sedercisi sopra o per interagire in altre maniere, anche questo disponibile in 16 colori diversi.
Viene introdotto anche un nuovo bioma, ovvero la Dappled Forest: si tratta di una nuova variante di foresta che può essere trovata vicino ad ambientazioni particolarmente fredde, ed è caratterizzata dalla presenza di alberi Poplar Tree, oltre che Shelf Mushroom, ovvero funghi specifici che si trovano sui suddetti alberi.
Nella foresta si trovano anche Red Shrubs e vari mob che abitano la Dappled Forest come pecore, polli, mucche, maiali, conigli e volpi, con delle varianti specifiche legate agli ambienti freddi.
I Poplar Tree presentano diverse varianti in tre colori diversi: rosso, arancione e giallo e ognuna si porta dietro foglie specifiche e germogli, oltre a blocchi di legno particolari che derivano dai tronchi di questi alberi.
Insieme a queste novità, l'aggiornamento porta con sé anche diverse correzioni e miglioramenti che coinvolgono diversi aspetti di Minecraft, come potete vedere nella pagina dedicata.
Nel frattempo, abbiamo visto che la data di uscita di Minecraft in versione Nintendo Switch 2 è fissata per il 27 ottobre, mentre siamo ormai vicini al lancio di Minecraft Dungeons 2, fissato per il 29 settembre.