Minecraft riceve oggi il grosso aggiornamento 26.50: "Wilderness Bound"

All'interno di questi accampamenti possono essere trovati diversi oggetti e casse con dentro bottino utile, oltre a letti abbandonati e altri elementi d'arredo che possono essere utilizzati per stabilire delle nuove basi.

Il nuovo aggiornamento corrisponde al Game Drop 3 e introduce l' Accampamento Abbandonato in praticamente tutti i biomi presenti nel mondo di Minecraft, ognuno dei quali peraltro determina delle variazioni alla struttura, che assume così caratteristiche diverse rispetto all'ambiente circostante.

Mojang ha pubblicato oggi il nuovo e grosso aggiornamento 26.50 per Minecraft Bedrock Edition, intitolato "Wilderness Bound" e caratterizzato da parecchie novità anche in termini di nuovi contenuti, oltre ad aggiustamenti e variazioni.

Tanti nuovi oggetti, un bioma e un accampamento

Tra le novità ci sono inoltre blocchi inediti come quello delle Wool Stairs e Wool Slab, che possono essere trovati in 16 colori diversi, oltre a Concrete Stairs e Concrete Slab allo stesso modo in 16 colori.

Il Cushion, ovvero un cuscino, è una delle altre novità introdotte con questo aggiornamento: può essere piazzato ovunque e può essere utilizzato per sedercisi sopra o per interagire in altre maniere, anche questo disponibile in 16 colori diversi.

Viene introdotto anche un nuovo bioma, ovvero la Dappled Forest: si tratta di una nuova variante di foresta che può essere trovata vicino ad ambientazioni particolarmente fredde, ed è caratterizzata dalla presenza di alberi Poplar Tree, oltre che Shelf Mushroom, ovvero funghi specifici che si trovano sui suddetti alberi.

Nella foresta si trovano anche Red Shrubs e vari mob che abitano la Dappled Forest come pecore, polli, mucche, maiali, conigli e volpi, con delle varianti specifiche legate agli ambienti freddi.

I Poplar Tree presentano diverse varianti in tre colori diversi: rosso, arancione e giallo e ognuna si porta dietro foglie specifiche e germogli, oltre a blocchi di legno particolari che derivano dai tronchi di questi alberi.

Insieme a queste novità, l'aggiornamento porta con sé anche diverse correzioni e miglioramenti che coinvolgono diversi aspetti di Minecraft, come potete vedere nella pagina dedicata.

Nel frattempo, abbiamo visto che la data di uscita di Minecraft in versione Nintendo Switch 2 è fissata per il 27 ottobre, mentre siamo ormai vicini al lancio di Minecraft Dungeons 2, fissato per il 29 settembre.