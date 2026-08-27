Minecraft Dungeons II, lo abbiamo provato in coop alla Gamescom

Quanto provato alla Gamescom , fortunatamente, ci ha dimostrato quanto sia riuscito l'equilibrio trovato dagli sviluppatori, capaci di confezionare un'avventura capace di parlare a un pubblico molto trasversale, soddisfacendo esigenze e livelli di esperienza differenti.

A distanza di sei anni, i tempi erano ormai maturi per proporne un degno seguito. Minecraft Dungeons II arriva con il giusto tempismo, abbastanza distante dal capitolo originario da non dare l'impressione di voler spremere troppo in fretta l'azzeccata formula dello spin-off, e con le idee chiarissime. Eredita la filosofia di fondo del capostipite e la evolve nella direzione più naturale : approfondendo la formula quel tanto che basta per intrigare anche chi vive di build e statistiche.

L'originale Minecraft Dungeons è ricordato da molti, sottoscritto compreso, come un titolo piacevole, divertente, capace di raggiungere il suo scopo senza prendersi troppo sul serio. Soprattutto, fu capace di intercettare perfettamente il pubblico a cui voleva rivolgersi, gli appassionati del campione di incassi di Mojang , ovviamente, ma anche i giocatori alle prime armi e chi, semplicemente, voleva sollazzarsi con un emulo di Diablo leggero e dal ritmo tutt'altro che incalzante.

Una progressione più a fuoco

Ci sono bastati pochi istanti per (ri)prendere dimestichezza con il sistema di controllo di Minecraft Dungeons II. Poco più per recuperare gli automatismi che regolano il combattimento e la limitata esplorazione concessa dai livelli. La prima sensazione provata, pad alla mano, è stata proprio quella di estrema familiarità, nonostante un comparto grafico indubbiamente evoluto rispetto al passato.

Lo stile adottato resta perfettamente coerente con quello di Minecraft. I cubi che compongono ogni scenario sono al loro posto, la palette cromatica rispetta il canone, personaggi e nemici hanno fattezze estremamente riconoscibili dai fan. Sono però aumentati sensibilmente i dettagli delle ambientazioni, la qualità delle animazioni, pur volutamente legnose, e soprattutto la ricchezza degli effetti visivi, che fanno un uso molto interessante della pixel art. Il tratto resta semplice, l'obiettivo è naturalmente quello di offrire sempre schermate comprensibili, ma più che in passato lo schermo si riempie di esplosioni, bolle di energia, scariche elettriche e quant'altro, una vivacità che si sposa benissimo con l'atmosfera generale veicolata dall'avventura.

Durante la nostra prova, durata una ventina di minuti, eravamo accompagnati da altri tre colleghi, ciascuno ai comandi del proprio eroe. Abbiamo giocato a Minecraft Dungeons II così come gli sviluppatori sembrano averlo concepito: in cooperativa locale fino a quattro giocatori, sebbene sarà possibile creare squadre più o meno affiatate anche online, con la possibilità di affidarsi al matchmaking quando necessario.

Graficamente il gioco non spinge al limite gli hardware di attuale generazione, ma è comunque gradevolissimo alla vista

La prima novità rilevante di questo seguito è il salto. Questa semplice aggiunta non solo permette uno sviluppo più verticale delle zone esplorabili, ma consente anche al personaggio di effettuare attacchi in volo, ampliando le possibilità offensive.

Tra le altre novità, nel villaggio che fungerà da hub dell'avventura abbiamo fatto la conoscenza del negoziante, del fabbro e dell'incantatore. Questi tre personaggi gestiscono servizi che il giocatore potrà potenziare recuperando sufficienti materiali, ampliando così il catalogo degli oggetti disponibili. Il primo, come facilmente intuibile, fornirà medikit e altri strumenti utili per garantirsi bonus di varia natura durante i combattimenti. Il fabbro, dal canto suo, sarà ben felice di potenziare spade, archi e lance già in possesso del personaggio e di ampliare progressivamente l'arsenale. L'incantatore, infine, potrà infondere bonus specifici nell'equipaggiamento, aggiungendo un ulteriore tassello alla costruzione della build del personaggio.



L'equipaggiamento modifica l'aspetto del proprio personaggio

A differenza del prequel, le opzioni di personalizzazione dell'avatar saranno molte di più e, pur senza raggiungere livelli di profondità estremi, sarà possibile dare forma a vere e proprie build. L'equipaggiamento integra nuovi pezzi dell'armatura. Ogni arma disporrà di statistiche e potenziamenti unici. I talismani conferiranno particolari poteri e abilità al personaggio. Gli sviluppatori non hanno voluto specificare il numero di oggetti reperibili nel gioco, ma hanno lasciato intendere che le combinazioni possibili sono moltissime.

La progressione del personaggio, in questo senso, è vincolata unicamente all'equipaggiamento. Non ci sono classi né statistiche da aumentare manualmente. Se da una parte ciò rende Minecraft Dungeon II più snello rispetto ad altri congeneri, dall'altra permette all'utente di rimodellare in qualsiasi momento il proprio eroe, adattandolo ai nuovi nemici da affrontare.