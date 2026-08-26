Artigianato, interfaccia e combattimenti: come si evolve il gameplay di Minecraft Dungeons II.

L'esperienza si è concentrata sull' esplorazione dell'hub centrale , la cittadina di Brave Haven, e sulle opzioni di progressione del personaggio, culminando in uno scontro con un boss inedito.

Come anticipato , in occasione della Gamescom 2026, Microsoft ha presentato una nuova demo di Minecraft Dungeons II che ha permesso di approfondire le meccaniche di contorno che andranno ad arricchire i sistema di gioco.

Tutte le novità

All'interno di Brave Haven i giocatori avranno a disposizione due personaggi non giocanti che li aiuteranno a gestire l'arsenale. Il Fabbro permetterà di potenziare qualsiasi pezzo di equipaggiamento al livello massimo attualmente a disposizione del giocatore, evitando così di dover abbandonare un'arma solo perché di basso livello. Presso il Fabbro sarà inoltre possibile sostituire singoli potenziamenti passivi presenti sugli oggetti per adattarli meglio al proprio stile di gioco.

L'Incantatore, invece, consentirà di modificare radicalmente il funzionamento degli oggetti. Raccogliendo Libri degli Incantesimi e spendendo una valuta in possesso di una nuova tipologia di nemici, i "Soul Corrupted", i giocatori potranno applicare effetti sinergici al proprio equipaggiamento. Il sistema permette, ad esempio, di concatenare abilità in modo da scagliare frecce infuocate in automatico al termine di ogni schivata.

Il sistema di combattimento si conferma incentrato sull'aggressività e sul ritmo. I tempi di ricarica delle abilità e dei Manufatti sono stati bilanciati per essere brevi, incoraggiando un utilizzo costante dell'intero arsenale piuttosto che un approccio difensivo.

La demo ha introdotto un nuovo boss, la Mostruosità di Rame, un nemico, inizialmente lento e resistente, che alterna attacchi fisici pesanti a scatti che coprono l'intera arena e abilità ad area basate sull'elemento elettrico.

Sul fronte dell'esperienza utente, Mojang ha introdotto alcune modifiche specifiche per agevolare il gioco in cooperativa locale. Tenendo premuto il tasto direzionale superiore, i giocatori potranno far comparire a schermo un inventario in formato ridotto per equipaggiare rapidamente gli oggetti, senza bisogno di fare pausa.

Per un'analisi più approfondita del proprio avatar è stato inoltre aggiunto il menù "Effetti e Incantamenti", che riassume in un'unica schermata tutte le statistiche, i bonus delle armi e i potenziamenti attivi, facilitando la creazione e la rifinitura delle build.

L'uscita di Minecraft Dungeons II è fissata per il 29 settembre su Xbox Series X e S, PC, in streaming tramite cloud e all'interno del catalogo Xbox Game Pass (con supporto Xbox Play Anywhere). Il titolo sarà inoltre disponibile su Steam, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.