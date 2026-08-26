Arrivano i cattivi in LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro con il DLC "Collezione del caos"

L'editore Warner Bros. e lo studio di sviluppo TT Games hanno pubblicato un trailer per svelare dei nuovi dettagli del DLC Collezione del Caos per LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro , in arrivo il 18 settembre 2026. Per chi non lo conoscesse, il gioco è la nuova incarnazione della serie Batman in forma di LEGO.

Dettagli del video

Il trailer si apre all'Arkham Asylum con una seduta psichiatrica. Il Joker è steso sul lettino mentre parla con la Dottoressa Harleen Quinzel. Attraverso il dialogo, il Joker manipola la dottoressa, invitandola a "infrangere le regole". Questo fa da preludio alla trasformazione della dottoressa in Harley Quinn (che poco dopo vediamo con il suo costume classico).

Viene quindi spiegato che il pacchetto includerà una nuova missione della storia principale, l'Arkham Mission. Vediamo quindi Joker e Harley Quinn alleati mentre cercano di evadere dal manicomio di Arkham. Ci sono scene in cui picchiano le guardie, fuggono da Amanda Waller e risolvono dei puzzle ambientali (tipici dei giochi LEGO) lavorando in coppia.

Modalità Caos: Viene mostrata una modalità che sembra concentrarsi sulla distruzione e l'esplorazione a bordo di veicoli (moto e auto sportive) per le strade di Gotham, inclusa l'area "Amusement Mile". In questa sezione, i cattivi dovranno affrontare la Suicide Squad: si vedono infatti personaggi come Rick Flag, Katana, Peacemaker e King Shark che cercano di fermarli.

Sinister Pack: Una carrellata mostra una serie di nuovi costumi e varianti estetiche per vari personaggi, tra cui versioni alternative di Catwoman, Poison Ivy, Robin, Batgirl e lo stesso Joker.

Il trailer si conclude confermando che il DLCè incluso nell'acquisto della Deluxe Edition del gioco, con data di uscita fissata per il 18 Settembre 2026.