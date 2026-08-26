I voti di Star Wars Zero Company premiano lo strategico alla XCOM?

I voti di Star Wars Zero Company sembrano confermare le grandi qualità del nuovo strategico in stile XCOM ambientato in una galassia lontana lontana, che a quanto pare è stato accolto dalla stampa internazionale con molto entusiasmo.

Basta infatti guardare la lista qui di seguito per scoprire che i voti nell'orbita del 9 sono davvero stati tantissimi, sebbene di fatto gli 8 siano un pizzico più numerosi e abbiano influito sulle attuali medie, comunque altissime, del gioco.

Gamers Heroes - 10

Windows Central - 10

Worth Playing - 9,6

GamingTrend - 9,5

Vice - 9,5

Player 2 - 9,1

Multiplayer.it - 9

IGN - 9

Checkpoint Gaming - 9

Console Creatures - 9

SIFTER - 9

DualShockers - 9

PC Gamer - 9

CGMagazine - 9

Game Rant - 9

TheGamer - 9

Hardcore Gamer - 9

Metro GameCentral - 9

GameStar - 8,6

Noisy Pixel - 8,5

PC Games - 8,5

Wccftech - 8,5

COGconnected - 8,4

Adrenaline - 8

But Why Tho? - 8

Gamereactor - 8

GamesRadar+ - 8

Hey Poor Player - 8

PCGamesN - 8

Respec - 8

VGC - 8

Game Informer - 8

RPG Site - 8

RPG Fan - 8

TechRader Gaming - 8

ScreenHub - 8

Atomix - 8

Screen Rant - 8

True Achievements - 8

Shacknews - 7

Sembra insomma che il progetto nato da un'intuizione del compianto Vince Zampella abbia fatto centro, quantomeno in termini di critica: vedremo se il pubblico sarà ugualmente d'accordo nel premiare con l'acquisto questa produzione.