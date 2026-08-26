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I voti di Star Wars Zero Company premiano lo strategico alla XCOM?

La stampa internazionale si è espressa in merito a Star Wars Zero Company, dunque scopriamo quali sono stati i voti assegnati dalle varie testate al nuovo strategico in stile XCOM.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/08/2026
I protagonisti di Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
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I voti di Star Wars Zero Company sembrano confermare le grandi qualità del nuovo strategico in stile XCOM ambientato in una galassia lontana lontana, che a quanto pare è stato accolto dalla stampa internazionale con molto entusiasmo.

Basta infatti guardare la lista qui di seguito per scoprire che i voti nell'orbita del 9 sono davvero stati tantissimi, sebbene di fatto gli 8 siano un pizzico più numerosi e abbiano influito sulle attuali medie, comunque altissime, del gioco.

  • Gamers Heroes - 10
  • Windows Central - 10
  • Worth Playing - 9,6
  • GamingTrend - 9,5
  • Vice - 9,5
  • Player 2 - 9,1
  • Multiplayer.it - 9
  • IGN - 9
  • Checkpoint Gaming - 9
  • Console Creatures - 9
  • SIFTER - 9
  • DualShockers - 9
  • PC Gamer - 9
  • CGMagazine - 9
  • Game Rant - 9
  • TheGamer - 9
  • Hardcore Gamer - 9
  • Metro GameCentral - 9
  • GameStar - 8,6
  • Noisy Pixel - 8,5
  • PC Games - 8,5
  • Wccftech - 8,5
  • COGconnected - 8,4
  • Adrenaline - 8
  • But Why Tho? - 8
  • Gamereactor - 8
  • GamesRadar+ - 8
  • Hey Poor Player - 8
  • PCGamesN - 8
  • Respec - 8
  • VGC - 8
  • Game Informer - 8
  • RPG Site - 8
  • RPG Fan - 8
  • TechRader Gaming - 8
  • ScreenHub - 8
  • Atomix - 8
  • Screen Rant - 8
  • True Achievements - 8
  • Shacknews - 7
Star Wars Zero Company, la recensione: la Forza incontra XCOM Star Wars Zero Company, la recensione: la Forza incontra XCOM

Sembra insomma che il progetto nato da un'intuizione del compianto Vince Zampella abbia fatto centro, quantomeno in termini di critica: vedremo se il pubblico sarà ugualmente d'accordo nel premiare con l'acquisto questa produzione.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Star Wars Zero Company abbiamo descritto quello che si presenta, nel suo insieme, come un titolo eccezionale, frutto dell'impegno di un team di sviluppatori che conosce chiaramente questo tipo di esperienze.

L'ottimo cast di personaggi, il grande spessore a livello di gameplay e una storia ricca di sorprese sono i grandi punti di forza di un tie-in con ben poche mancanze, che i fan di Star Wars non dovrebbero lasciarsi sfuggire.

#Voti della critica
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