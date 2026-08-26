Il monitor MSI da 24" con risoluzione Full HD e refresh rate da 144Hz è in promo al minimo storico

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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo del monitor MSI da 24": l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un prezzo totale e finale di 74,90€, suo minimo storico . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il monitor MSI PRO MP243 E14 integra un pannello IPS Full HD da 24 pollici, con risoluzione di 1920 x 1080 pixel e angolo di visione di 178°. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz , abbinata a un tempo di risposta di 1 ms , permette di ottenere immagini fluide e movimenti più rapidi .

Ulteriori dettagli sul monitor

La luminosità raggiunge i 300 nit, mentre il rapporto di contrasto è pari a 1500:1. Attraverso l'app MSI Display Kit è inoltre possibile accedere a impostazioni aggiuntive dedicate a display, produttività e gestione dei colori.

Per un utilizzo prolungato, il PRO MP243 E14 dispone della certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, di filtri per la riduzione della luce blu e della tecnologia Anti-Flicker. La superficie Anti-Glare limita inoltre i riflessi.

Il monitor è compatibile con supporti VESA 100 mm e dispone di una base ergonomica con regolazione dell'inclinazione. La connettività comprende HDMI 1.4b e DisplayPort 1.2a.