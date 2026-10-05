Life is Strange Reunion è in offerta su Amazon: sconto del 37% e prezzo (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Life is Strange Reunion : l'offerta prevede uno sconto attivo del 37% per un costo totale e finale d'acquisto di 31,42€ (meno di 2€ in più rispetto al minimo storico) . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso: Life is Strange Reunion riporta al centro della storia Max e Chloe , protagoniste di una nuova avventura ambientata a Caledon, dove le loro scelte determineranno il destino degli amici e il finale della vicenda . La saga si prepara così a concludersi con una storia inedita e ricca di conseguenze, nella quale nessuno sembra essere davvero al sicuro.

Ulteriori dettagli sul gioco

Max può contare ancora una volta sul suo celebre potere di riavvolgere il tempo. Sarà possibile annullare e ripetere le proprie decisioni, modificare il corso delle conversazioni e intervenire sull'ambiente per trovare la soluzione ai diversi rompicapo, compresi enigmi che giocano con una particolare dimensione temporale.

Anche Chloe avrà un ruolo centrale e metterà alla prova il giocatore con le sue sfide di insolenza. Per affrontarle sarà necessario usare ingegno e astuzia, sfruttando anche le sue immancabili frecciatine per scoprire i segreti nascosti dietro i suoi incubi e i misteriosi doppi ricordi. Per saperne di più, dai un'occhiata alla nostra recensione.