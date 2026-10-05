Dungeons & Dragons incontra World of Warcraft: abbiamo scoperto come funzionerà Azeroth al tavolo

È proprio da questo problema che Wizards of the Coast è partita per il manuale dedicato a World of Warcraft. Durante una presentazione riservata alla stampa, il team di Dungeons & Dragons ha mostrato una parte consistente del progetto, spiegando che l'obiettivo non è trasferire WoW dentro D&D pezzo per pezzo . Gli stessi sviluppatori hanno corretto in corsa il termine usato per descrivere il lavoro: più che una "traduzione", preferiscono parlare di una parafrasi. Si gioca ancora a Dungeons & Dragons, con le sue regole e i suoi ritmi, ma dentro un'Azeroth riconoscibile.

Trasformare World of Warcraft in una campagna di Dungeons & Dragons sembra semplice finché non si prova davvero a farlo. Azeroth è piena di luoghi, personaggi e avventure già pronte, ma gran parte dell'esperienza di WoW nasce da meccaniche che attorno a un tavolo funzionerebbero male: dungeon percorsi in modo lineare, boss affrontati più volte, loot casuale, abilità gestite in tempo reale e una quantità di calcoli che nell'MMO vengono risolti dal gioco senza che il giocatore debba pensarci.

Lo stesso vale per Alliance e Horde. Il loro conflitto può essere centrale, rimanere sullo sfondo oppure lasciare spazio a una collaborazione contro un nemico comune. Il regolamento non costringe neppure a creare gruppi appartenenti a una sola fazione : uno degli sviluppatori ha raccontato di stare già giocando una campagna con personaggi Alliance e Horde nello stesso party, usando proprio le vecchie rivalità come materiale narrativo.

È il Drago di Bronzo a introdurre il manuale e, in sostanza, a consegnare al Dungeon Master una timeline personale. Non esiste quindi un singolo momento storico in cui debba essere ambientata ogni campagna . Eventi, personaggi e versioni differenti di Azeroth possono essere combinati in base alla storia che si vuole raccontare.

Queste info però non sono delle limitazioni, più che altro dei suggerimenti: l'idea è lasciare al gruppo la possibilità di muoversi liberamente e costruire anche campagne aperte, nelle quali siano i giocatori a decidere dove andare. Per evitare di incastrare tutto dentro una cronologia impossibile da gestire, Wizards ha trovato una soluzione piuttosto adatta a Warcraft: Chromie.

Il manuale raccoglie informazioni su Eastern Kingdoms, Kalimdor, Northrend, Pandaria e sugli altri grandi territori di Azeroth, arrivando con il materiale fino agli eventi più recenti disponibili durante lo sviluppo. Ogni zona ha anche una fascia di livelli suggerita . Durotar, per esempio, viene trattata come un'area adatta indicativamente ai livelli dall'1 al 4, mentre Northrend è destinata a personaggi decisamente più esperti.

Non tutti i dungeon sono stati però ampliati nello stesso modo. Azjol-Nerub resta volutamente molto più lineare e viene utilizzato come esempio di un'avventura costruita come una sequenza serrata di combattimenti e boss. Anche in quel caso gli autori hanno aggiunto agganci narrativi per dare ai personaggi un motivo per trovarsi lì, dall'avanzata verso Icecrown alle indagini sugli Old Gods.

Blackfathom Deeps introduce un'altra differenza. Oltre agli incontri prestabiliti ci sono tabelle con creature ed eventi, come i sussurri di un Old God. Se gli avventurieri abbandonano il dungeon e tornano in seguito, la situazione potrebbe non essere più quella lasciata . I Murloc precedentemente sottomessi dal Twilight's Hammer, per esempio, potrebbero approfittare del vuoto di potere e conquistare nuove parti del complesso.

Le Deadmines rendono bene l'idea. La pianta rimane molto vicina a quella conosciuta dai giocatori di WoW, ma sono stati aggiunti passaggi e collegamenti presi anche dalle aree attorno a Moonbrook. Alcuni boss possono essere aggirati, raggiunti da un'altra direzione o colti di sorpresa. Il gruppo può parlare con i personaggi incontrati, muoversi furtivamente e cercare una strada diversa invece di eliminare tutto ciò che incontra.

La parte più interessante del progetto riguarda probabilmente i dungeon. Wizards ha studiato le mappe originali, ma ha evitato di riprodurne semplicemente corridoi, stanze e boss. Quello che funziona in un MMO non necessariamente regge per diverse ore durante una sessione di D&D .

I boss cambiano durante il combattimento

Shadowfang Keep è stato il primo dungeon realizzato e anche uno dei più importanti durante il playtest. Wizards lo ha portato direttamente negli uffici Blizzard di Irvine, facendolo provare sia a persone molto esperte di D&D sia a dipendenti che non avevano mai giocato.

È stato proprio quel test a convincere il team che i boss richiedessero più attenzione. Da lì è cresciuto il lavoro sulle creature "mitiche", avversari che quando raggiungono zero punti ferita non necessariamente muoiono. Possono recuperare salute, cambiare capacità e iniziare una nuova fase dello scontro. Nel libro esistono creature di questo tipo già a partire da CR 4, mentre alcuni nemici più potenti possono cambiare fase più di una volta.

Illidan e il Portale Oscuro

L'idea viene applicata anche ai personaggi celebri di Warcraft. Il bestiario arriva da creature di CR 1 come i Fel Imp fino al Lich King di CR 25, mentre tra gli NPC citati durante la presentazione compaiono Sylvanas, Illidan, Jaina Proudmoore e Arthas.

Le meccaniche dei raid originali vengono semplificate senza perderne completamente il carattere. Jaina, per esempio, non obbliga il gruppo a tenere conto di una lunga serie di stack di gelo: può congelare direttamente un personaggio e sfruttare quella condizione con un attacco successivo. I giocatori possono inoltre scoprire che il danno da fuoco permette di liberare il bersaglio.

Arthas può invece maledire un personaggio e trasformarlo poco dopo in una fonte di danno per chi gli rimane vicino. È una versione da gioco di ruolo delle classiche meccaniche da raid che costringono un giocatore ad allontanarsi rapidamente dal gruppo.