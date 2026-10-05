Monster Hunter Outlanders, abbiamo provato il nuovo gioco mobile di TiMi Studio e Capcom

Questa è l'idea che ci siamo fatti dopo aver provato con mano il titolo durante la Gamescom, ulteriormente confermata dalla chiacchierata con Bryan Li , development director del gioco.

Accontentare tutti e dare vita a un vero Monster Hunter godibile su Android e iOS sembra insomma una sfida insormontabile. TiMi Studio , responsabile dello sviluppo di Outlanders in stretto contatto con Capcom, è dello stesso avviso. Un compromesso non farebbe altro che tradire le origini, le fondamenta stesse della saga. Poco male se non tutti apprezzeranno. Poco male se il gioco non si adatta perfettamente al contesto.

Del resto, non deve essere semplice racchiudere l'essenza della serie e adattarla al contesto mobile. I compromessi, difatti, non sono pochi. In termini di fruizione, si devono fare i conti con sessioni spesso brevi e consumate in contesti caotici. Le specifiche hardware dei device rendono complesso l'adattamento del sistema di controllo. Lo stesso pubblico di riferimento, pur contiguo, ha necessità e un approccio al medium ben precisi.

Monster Hunter Now , per gli amanti più intransigenti della saga di Capcom, è tutt'al più un simpatico passatempo, un curioso adattamento che recupera i mostri della serie per cavalcare, a modo suo, il successo di Pokémon Go . Ci sono le lotte e si raccolgono materiali per forgiare nuove armi e armature. Similmente ai capitoli regolari, si configura come un'esperienza fortemente incentrata sul multiplayer, ma non viene percepito come un autentico Monster Hunter dai fan della prima ora.

Un Monster Hunter classico o quasi

Monster Hunter Outlanders, come vedremo meglio tra breve, non cerca di entrare a forza nel vostro smartphone. Nella piena consapevolezza di dover fare qualche concessione, tiene dritta la barra, configurandosi come un'esperienza che prova a trasporre in tutto e per tutto la formula della serie di Capcom. Concettualmente, per intenderci, siamo lontani anni luce dalla declinazione in salsa Pokémon Go di Now.



Ci è bastata una prova sul campo per renderci conto tanto delle potenzialità quanto delle criticità della produzione realizzata da TiMi Studio. Per l'occasione, ci è stato permesso di prendere parte alla lotta contro il gigantesco Ruger Aidal, Drago Anziano inedito che farà il suo debutto proprio in Outlanders.

Ma prima, facciamo un piccolo passo indietro. Questo capitolo per Android e iOS è ambientato sull'isola di Aesoland. La Gilda è chiamata sul posto a causa dell'apparizione di mostri particolarmente aggressivi. All'origine di questi eventi c'è la Radiantite, una roccia dalle utilissime proprietà energetiche che sta sconvolgendo la pace del villaggio di Kulune e dei suoi dintorni. Toccherà quindi all'Avventuriero controllato dal videogiocatore affrontare i mostri per riportare le cose alla normalità.



L'isola di Aesoland promette ovviamente una buona varietà di biomi diversi da esplorare

Per quanto Outlanders sia inevitabilmente un prodotto pensato per essere costantemente aggiornato e per perdurare nel tempo, già dalle premesse emerge una struttura di base estremamente affine a quella dei capitoli regolari della serie. Ci sarà una sorta di campagna, ovviamente espandibile, scandita da missioni e spazi dedicati alla progressione della trama. Tornerà anche il classico ciclo che dalla caccia conduce al potenziamento dell'equipaggiamento, prima di riportare il giocatore verso una nuova quest.

Non manca nemmeno un personaggio da personalizzare sia in termini estetici sia nella dotazione, sebbene proprio in quest'ambito siano ravvisabili i primi compromessi imposti dalla natura mobile del progetto. Il titolo sarà free-to-play e, a detta dello stesso Bryan Li, non imporrà in alcun modo l'esborso di denaro per avvantaggiarsi nel gioco in termini prettamente ludici. Ereditando la lezione impartita dai gacha di successo, Outlanders metterà a disposizione tramite valuta reale e virtuale un gran numero di Avventurieri che si potranno ottenere non senza l'ausilio della dea bendata, acquistando pacchetti il cui contenuto è legato a doppio filo a specifiche percentuali di probabilità stabilite dal software.



L'isola Aesoland si comporrà di diverse zone piuttosto ampie liberamente esplorabili

A differenza dell'Avventuriero creato dall'utente, il cui grado di personalizzazione sarà massimo, questi eroi ottenuti tramite estrazione sono vincolati ad armi e mosse ben specifiche, alcune delle quali particolarmente potenti ed efficaci. Da una parte, quindi, i videogiocatori saranno inevitabilmente spinti a contare sulla buona sorte per ottenere i personaggi più potenti. Dall'altra, si corre il rischio che l'Avventuriero creato dall'utente venga messo in panchina piuttosto in fretta per fare spazio a guerrieri ben più dotati, per quanto meno personalizzabili.

Tuttavia, al momento, è ancora presto per dare giudizi sulla sovrastruttura di Monster Hunter Outlanders. Ne abbiamo parlato con Bryan Li, che non ha celato nemmeno per un secondo l'intrinseca natura gacha della sua creatura, ma non abbiamo potuto accompagnare la conversazione con una prova diretta del sistema economico del gioco. La nostra prova vera e propria, come anticipato, si è concentrata sulla battaglia contro il temibile drago Ruger Aidal.