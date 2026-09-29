Monster Hunter Outlanders ha una data di uscita su iOS e Android: non è affatto lontana

Monster Hunter Outlanders è il nuovo gioco di ruolo d'azione free to play per dispositivi mobile (iOS e Android) di Capcom e TiMi Studio Group. Con un nuovo video condiviso tramite il canale ufficiale del videogame, il produttore ha confermato la data di uscita.
Vediamo il filmato e tutti i dettagli.
Il video e la data di uscita di Monster Hunter Outlanders
Monster Hunter Outlanders sarà disponibile a livello internazionale su iOS e Android a partire dal 29 ottobre 2026. In Cina, invece, sarà pubblicato in una data ancora da definire nel corso del 2027.
Nel video, il produttore ringrazia i giocatori per aver partecipato alla terza beta di Monster Hunter Outlanders e conferma che i feedback ricevuti sono importanti e che aiuteranno il team a rifinire il gioco.
Il produttore ricorda che Monster Hunter Outlanders includerà anche nuove funzionalità, come gli Avventurieri, mostri originali, un sistema di creazione e non solo. I giocatori possono quindi aspettarsi un videogioco che fonde elementi classici e nuovi.
Al lancio, Monster Hunter Outlanders aggiungerà Ruger Aidal, un drago antico, e un nuovo tipo di arma, la Lama Caricata. Ovviamente con ogni aggiornamento ci sarà spazio per più mostri, altri tipi di armi ancora non presenti nel gioco, aree e non solo.
Infine, il produttore ricorda che è possibile preregistrarsi tramite gli store ufficiali di iOS e Android.
L'importanza di Monster Hunter Outlanders
Monster Hunter Outlanders arriva in un momento importante per Capcom. Dopo i problemi di Monster Hunter Wilds, che cercherà di risollevarsi con l'espansione, per Capcom è necessario un nuovo successo all'interno della serie.
Inoltre, Monster Hunter Outlanders permetterà a Capcom di attirare un nuovo tipo di pubblico, oltre ai fan storici, spostando le cacce all'interno dei dispositivi mobile. Un titolo free to play di questo tipo potrà inoltre portare guadagni regolari nel tempo, ovviamente presupponendo che l'opera sia un successo sul lungo termine.
Non ci resta che attendere e vedere se Monster Hunter Outlanders sarà in grado di convincere i giocatori.