Monster Hunter Outlanders ha una data di uscita su iOS e Android: non è affatto lontana

Vediamo il filmato e tutti i dettagli.

Monster Hunter Outlanders è il nuovo gioco di ruolo d'azione free to play per dispositivi mobile (iOS e Android) di Capcom e TiMi Studio Group. Con un nuovo video condiviso tramite il canale ufficiale del videogame, il produttore ha confermato la data di uscita .

Il video e la data di uscita di Monster Hunter Outlanders

Monster Hunter Outlanders sarà disponibile a livello internazionale su iOS e Android a partire dal 29 ottobre 2026. In Cina, invece, sarà pubblicato in una data ancora da definire nel corso del 2027.

Nel video, il produttore ringrazia i giocatori per aver partecipato alla terza beta di Monster Hunter Outlanders e conferma che i feedback ricevuti sono importanti e che aiuteranno il team a rifinire il gioco.

Il produttore ricorda che Monster Hunter Outlanders includerà anche nuove funzionalità, come gli Avventurieri, mostri originali, un sistema di creazione e non solo. I giocatori possono quindi aspettarsi un videogioco che fonde elementi classici e nuovi.

Al lancio, Monster Hunter Outlanders aggiungerà Ruger Aidal, un drago antico, e un nuovo tipo di arma, la Lama Caricata. Ovviamente con ogni aggiornamento ci sarà spazio per più mostri, altri tipi di armi ancora non presenti nel gioco, aree e non solo.

Infine, il produttore ricorda che è possibile preregistrarsi tramite gli store ufficiali di iOS e Android.