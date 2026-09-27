Minecraft World avrà anche un hotel a tema: 69 camere e le montagne russe Escape the Nether

Nel corso del Minecraft Live di ieri , in cui è stato delineato il futuro del franchise gestito da Mojang, è stato presentato il progetto Minecraft World che comprende, oltre al parco a tema annunciato nei mesi scorsi, anche un vero e proprio hotel dedicato al gioco . Per la precisione, Merlin Entertainments e Mojang Studios hanno annunciato il Minecraft World Hotel , che aprirà nel 2027 al Chessington World of Adventures Resort, nella Grande Londra .

La struttura

La struttura sarà composta da 69 camere distribuite su quattro piani, di cui 20 premium e 49 standard, tutte progettate prendendo ispirazione dai biomi, dai personaggi, dai mob, dai colori e dalle texture di Minecraft. L'obiettivo è estendere l'esperienza oltre le attrazioni del parco, permettendo agli ospiti di rimanere immersi nell'universo del gioco anche durante il soggiorno notturno.

L'ambientazione inizierà già dall'ingresso, con alberi e animali realizzati in stile blocco che richiameranno l'Overworld. Gli ascensori saranno ispirati ai portali del Nether, mentre i corridoi riprenderanno l'aspetto dei tunnel delle miniere. Le camere saranno invece caratterizzate da elementi riconoscibili del gioco, tra blocchi, oggetti, mob e texture.

Le camere dell'hotel saranno a tema Overworld

Un'altra camera dell'hotel

L'hotel comprenderà anche un ristorante ispirato ai biomi oceanici e un bar delle pozioni ambientato nella cosiddetta Magione della foresta, completando un'esperienza pensata sia per gli appassionati sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo di Minecraft.

Parallelamente, Merlin ha mostrato attraverso un nuovo filmato in timelapse i progressi nella costruzione di Minecraft World. L'area ospiterà "Escape the Nether", presentata come le prime montagne russe al mondo ispirate a Minecraft. L'attrazione alternerà sezioni al coperto e all'aperto: il percorso inizierà attraversando le miniere oscure del Nether per poi uscire attraverso un portale e proseguire nell'Overworld.

Daisy Mercedes, produttrice creativa di Merlin Entertainments, ha dichiarato: "Abbiamo promesso qualcosa di davvero speciale quando abbiamo annunciato Minecraft World all'inizio di quest'anno, e con il Minecraft World Hotel andiamo ancora oltre. Non solo i fan potranno vivere il gioco immaginato nella vita reale, ma potranno anche dormire al suo interno, assicurandosi di riapparire esattamente dove vogliono essere".

Filip Keatley Thoms, responsabile creativo per i parchi e le esperienze Minecraft presso Mojang Studios, ha spiegato invece che "trasferire Minecraft in un mezzo completamente nuovo è stata una sfida creativa affascinante". Il team ha lavorato su aspetti come le proporzioni dei blocchi e la rappresentazione dei mob e dei biomi nel mondo reale, con l'obiettivo di creare un'esperienza che restituisca la sensazione di trovarsi realmente nell'universo del gioco.

Minecraft World rappresenta un investimento da 50 milioni di sterline e dovrebbe aprire nel 2027 al Chessington World of Adventures, raggiungibile in circa 35 minuti di treno diretto da London Waterloo. Oltre all'hotel e alle montagne russe, il progetto comprenderà altre attrazioni, ristoranti e negozi a tema dedicati a Minecraft.