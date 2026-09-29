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Il film di Resident Evil ha moltiplicato le vendite dei videogiochi: aiuterà anche i prossimi capitoli?

Nuovi dati indicano che il film di Resident Evil non è solo un successo in sé e per sé, ma che ha causato altre vendite dei videogiochi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/09/2026
Resident Evil 2

Il film di Resident Evil di Zach Cregger è stato un grande successo commerciale e, secondo nuovi dati, è anche stato in grado di aumentare le vendite dei videogiochi della serie.

Vediamo tutti i dati che abbiamo a disposizione.

Le vendite dei videogiochi di Resident Evil già disponibili

Secondo quanto indicato da Rhys Elliot di Alinea Analytics, il film di Resident Evil ha aiutato nelle vendite di Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 Remake.

I due giochi hanno visto un'impennata di vendite proprio nella settimana successiva all'arrivo del film nelle sale. Per la precisione, Resident Evil 2 Remake ha ottenuto un +64% di copie vendute su PS5, mentre Resident Evil 4 Remake ha ottenuto un +54%, sempre su PS5.

Nel caso di Steam, le cifre sono rispettivamente +11% e +14%. Va però sottolineato che, furbamente, Capcom ha proposto dei tagli di prezzo per i giochi per incentivare nuovi utenti ad affrontare le avventure di Resident Evil.

Nel complesso, gli utenti giornalieri che hanno giocato a vari titoli principali di Resident Evil sono aumentati dal 18 settembre in poi, con Resident Evil 2 Remake che ha ottenuto un +48% passando da 78.000 utenti circa a 116.000 utenti circa a livello giornaliero. Considerando che il gioco e il film sono ambientati nello stesso luogo e nello stesso periodo, ha senso che i giocatori siano interessati soprattutto a RE2.

Resident Evil 4 Remake ha ottenuto un +24% di giocatori contemporanei, mentre il remake del terzo titolo ha ottenuto un +25%. Resident Evil Requiem, il più recente della serie, ha visto un +20%.

Un aiuto anche per il futuro?

Ricordiamo poi che il remake di Code Veronica è in arrivo, quindi è possibile che il successo del film possa spingere nuovi fan ad interessarsi alla saga e, oltre a recuperare vecchi titoli a prezzo scontato, buttarsi su nuovi capitoli a prezzo pieno.

Resident Evil Requiem pare abbia totalizzato incassi stratosferici Resident Evil Requiem pare abbia totalizzato incassi stratosferici

Per Capcom, infatti, sarebbe il risultato migliore, visto che ovviamente il lancio di un nuovo gioco è dove è focalizzato il grosso dei guadagni. La strategia di Capcom, per la felicità dei giocatori, è però di tagliare il prezzo dei giochi abbastanza rapidamente (alle volte bastano pochi mesi), mossa che attira quei giocatori non interessati a comprare i titoli a prezzo pieno.

In questo modo le vendite sono regolari e i guadagni costanti. Ovviamente Capcom può poi vantare buoni risultati anche con altre IP, come Onimusha e Pragmata. Vi lasciamo infine alla nostra recensione del film di Resident Evil.

#Capcom
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