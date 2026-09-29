Il film di Resident Evil ha moltiplicato le vendite dei videogiochi: aiuterà anche i prossimi capitoli?

Il film di Resident Evil di Zach Cregger è stato un grande successo commerciale e, secondo nuovi dati, è anche stato in grado di aumentare le vendite dei videogiochi della serie.
Vediamo tutti i dati che abbiamo a disposizione.
Le vendite dei videogiochi di Resident Evil già disponibili
Secondo quanto indicato da Rhys Elliot di Alinea Analytics, il film di Resident Evil ha aiutato nelle vendite di Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 Remake.
I due giochi hanno visto un'impennata di vendite proprio nella settimana successiva all'arrivo del film nelle sale. Per la precisione, Resident Evil 2 Remake ha ottenuto un +64% di copie vendute su PS5, mentre Resident Evil 4 Remake ha ottenuto un +54%, sempre su PS5.
Nel caso di Steam, le cifre sono rispettivamente +11% e +14%. Va però sottolineato che, furbamente, Capcom ha proposto dei tagli di prezzo per i giochi per incentivare nuovi utenti ad affrontare le avventure di Resident Evil.
Nel complesso, gli utenti giornalieri che hanno giocato a vari titoli principali di Resident Evil sono aumentati dal 18 settembre in poi, con Resident Evil 2 Remake che ha ottenuto un +48% passando da 78.000 utenti circa a 116.000 utenti circa a livello giornaliero. Considerando che il gioco e il film sono ambientati nello stesso luogo e nello stesso periodo, ha senso che i giocatori siano interessati soprattutto a RE2.
Resident Evil 4 Remake ha ottenuto un +24% di giocatori contemporanei, mentre il remake del terzo titolo ha ottenuto un +25%. Resident Evil Requiem, il più recente della serie, ha visto un +20%.
Un aiuto anche per il futuro?
Ricordiamo poi che il remake di Code Veronica è in arrivo, quindi è possibile che il successo del film possa spingere nuovi fan ad interessarsi alla saga e, oltre a recuperare vecchi titoli a prezzo scontato, buttarsi su nuovi capitoli a prezzo pieno.
Per Capcom, infatti, sarebbe il risultato migliore, visto che ovviamente il lancio di un nuovo gioco è dove è focalizzato il grosso dei guadagni. La strategia di Capcom, per la felicità dei giocatori, è però di tagliare il prezzo dei giochi abbastanza rapidamente (alle volte bastano pochi mesi), mossa che attira quei giocatori non interessati a comprare i titoli a prezzo pieno.
In questo modo le vendite sono regolari e i guadagni costanti. Ovviamente Capcom può poi vantare buoni risultati anche con altre IP, come Onimusha e Pragmata. Vi lasciamo infine alla nostra recensione del film di Resident Evil.