Il film di Resident Evil ha moltiplicato le vendite dei videogiochi: aiuterà anche i prossimi capitoli?

Il film di Resident Evil di Zach Cregger è stato un grande successo commerciale e, secondo nuovi dati, è anche stato in grado di aumentare le vendite dei videogiochi della serie .

Le vendite dei videogiochi di Resident Evil già disponibili

Secondo quanto indicato da Rhys Elliot di Alinea Analytics, il film di Resident Evil ha aiutato nelle vendite di Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 Remake.

I due giochi hanno visto un'impennata di vendite proprio nella settimana successiva all'arrivo del film nelle sale. Per la precisione, Resident Evil 2 Remake ha ottenuto un +64% di copie vendute su PS5, mentre Resident Evil 4 Remake ha ottenuto un +54%, sempre su PS5.

Nel caso di Steam, le cifre sono rispettivamente +11% e +14%. Va però sottolineato che, furbamente, Capcom ha proposto dei tagli di prezzo per i giochi per incentivare nuovi utenti ad affrontare le avventure di Resident Evil.

Nel complesso, gli utenti giornalieri che hanno giocato a vari titoli principali di Resident Evil sono aumentati dal 18 settembre in poi, con Resident Evil 2 Remake che ha ottenuto un +48% passando da 78.000 utenti circa a 116.000 utenti circa a livello giornaliero. Considerando che il gioco e il film sono ambientati nello stesso luogo e nello stesso periodo, ha senso che i giocatori siano interessati soprattutto a RE2.

Resident Evil 4 Remake ha ottenuto un +24% di giocatori contemporanei, mentre il remake del terzo titolo ha ottenuto un +25%. Resident Evil Requiem, il più recente della serie, ha visto un +20%.