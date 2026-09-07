Onimusha: Way of the Sword spinge al rialzo il titolo Capcom alla Borsa di Tokyo

Le vendite spingono il titolo

Il nuovo capitolo della storica serie ha fatto registrare un lancio eccellente. Come annunciato dalla stessa Capcom, il titolo ha superato il milione di unità vendute a livello globale nelle prime 24 ore dal debutto. Il gioco ha ricevuto un'accoglienza favorevole anche da parte della stampa di settore, attestandosi su un punteggio di 85 su Metacritic.

Questi dati trovano riscontro anche nelle metriche dell'utenza PC: Onimusha: Way of the Sword ha rapidamente raggiunto la vetta dei titoli più venduti a livello globale su Steam (mantenendo il primo posto in Giappone per tre giorni consecutivi) e ha registrato un picco di oltre 85.000 giocatori connessi in contemporanea sulla piattaforma.

Analizzando i risultati, Capcom attribuisce il successo del gioco non solo agli aggiornamenti apportati al sistema di combattimento, alla tecnologia e alla veste grafica, ma anche all'efficacia delle iniziative di marketing che hanno preceduto il lancio. L'azienda ha infatti sottolineato come la distribuzione di diverse versioni dimostrative e l'organizzazione di eventi hands-on abbiano contribuito in modo determinante ad aumentare la visibilità del prodotto prima della sua uscita.

Onimusha: Way of the Sword è attualmente disponibile per PC (attraverso Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.