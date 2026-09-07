Forza Horizon 6 per PS5 non verrà rinviato, Playground Games conferma il periodo di uscita

A dispetto delle voci circolate nelle ultime settimane, la versione PS5 di Forza Horizon 6 non sarà rinviata al prossimo anno. Playground Games ha infatti confermato che il gioco arriverà sulle console Sony entro la fine del 2026, in linea con quanto già comunicato in precedenza.
La conferma è arrivata tramite un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco dedicato a una serie di novità introdotte oggi con l'aggiornamento British Automotive. In coda all'articolo si legge: "Se stai programmando il tuo viaggio per scoprire il Giappone su PlayStation 5, resta sintonizzato! Forza Horizon 6 arriverà su PS5 entro la fine dell'anno", suggerendo nel frattempo di visitare la pagina dedicata del PlayStation Store, che trovate a questo indirizzo.
Scongiurata l'ipotesi rinvio
Purtroppo nell'articolo non viene indicata una data di uscita più precisa. La dichiarazione rappresenta comunque una conferma rassicurante per chi attende il titolo su PS5: nelle scorse settimane si era infatti parlato di un possibile slittamento al 2027, complice l'affollata lineup dell'ultimo trimestre e l'assenza di aggiornamenti ufficiali da gennaio, inclusa la mancata apertura dei preordini su PlayStation.
Con la conferma del periodo di uscita, non resta che attendere il prossimo aggiornamento ufficiale: Playground Games dovrà ora scoprire la data definitiva e aprire i preordini su PS5, segnali che a questo punto potrebbero arrivare molto presto, considerando che mancano pochi mesi alla fine dell'anno.