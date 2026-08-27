Forza Horizon 6 potrebbe non uscire su PS5 entro la fine del 2026, o almeno è ciò che si mormora nell'ambiente, tanto che alcuni giornalisti e content creator parlano di un possibile rinvio interno della conversione per la console Sony.

In effetti il gioco è ancora previsto ufficialmente per quest'anno ma Microsoft non ha annunciato una data di uscita precisa né tantomeno ha aperto le prenotazioni, ed essendo ormai arrivati alla fine di agosto la cosa comincia a "puzzare".

Alla luce del nuovo approccio voluto dalla CEO Asha Sharma per quanto concerne le esclusive, alcuni utenti Xbox sperano che il gioco di guida di Playground Games non approdi mai su PlayStation 5, ma chiaramente tutto dipende dagli accordi sottoscritti dalle parti.

Che la versione PS5 sarebbe arrivata "nel corso del 2026" è stato annunciato diversi mesi fa, lo scorso gennaio, e le tempistiche sembrano compatibili con un lancio autunnale che tuttavia, come detto, non è ancora stato confermato ufficialmente.