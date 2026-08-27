The Division 2 ci porta finalmente a Central Park con un nuovo DLC e presenta la nuova stagione

Ubisoft ha annunciato due novità per The Division 2 , in occasione della Gamescom 2026. Prima di tutto, la prossima stagione - chiamata Red Horizon - è stata annunciata. Secondo, il terzo DLC è stato svelato ed è intitolato Echoes of Central Park (Echi di Central Park).

I dettagli sulle novità di The Division 2

La stagione Red Horizon inizia oggi, 27 agosto, mentre Echoes of Central Park non ha una data di uscita al momento. Ci sarà però un evento dedicato il 24 settembre, per scoprire nuove informazioni.

L'immagine di Echoes of Central Park

In Red Horizon, i Cleaners saranno la principale minaccia. Possiamo inoltre aspettarci nuovi Modificatori con un'enfasi su Pressione. Il modificatore è "Sotto pressione", con un indicatore che si carica combattendo. Con l'incremento della Pressione, si ottengono nuovi bonus. Inoltre, ci sono altri tre modificatori attivi: Fiery Aura (rigenerazione dell'armatura e resistenza ai danni incrementati), Vicarious Combustion (se colpisci alla testa un nemico che va a fuoco, i nemici vicini prendono fuoco) e Signed, Shield, Delivered (migliora le prestazioni dell'arma della tua specializzazione, la salute dello scudo e la rigenerazione dello scudo).

Ci sono 20 modificatori passivi per personalizzare Sotto pressione e dei modificatori ostili che i nemici useranno per creare problemi all'indicatore della Pressione. Red Horizon offre poi i set di equipaggiamento Red Core. Inoltre, per quanto riguarda le Dark Zone, Blackout è stato aggiunto come Dark Zone senza limite di livello e la Toxic Dark Zone sarà cambiata in una zona PvE permanentemente. Per Retaliation, c'è uno speciale Project Chain programmato tra l'8 e il 22 settembre, con la prima settimana che vedrà l'attivazione dell'evento Retaliations Surge, che raddoppia i materiali che guadagniamo.

Parlando invece di Echoes of Central Park, pare avere uno stile horror, ma dovremo attendere la presentazione per scoprire dettagli più concreti.

Ricordiamo infine che il free to play The Division Resurgence è arrivato su Steam e i fan non lo apprezzano affatto.