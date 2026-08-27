Voglia di GDR? Metaphor: ReFantazio, degli autori di Persona, è al minimo storico su Amazon

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Un grandissimo GDR giapponese
Si tratta di un gioco JRPG dalle menti creative dietro Persona 3, 4 e 5. Se cerchi combattimenti a turni, tanti personaggi da incontrare e una trama particolarmente intensa, questo titolo è perfetto per te. In questa avventura dovrai completare diverse missioni, nonché gestire il tempo, aspetto cruciale dell'esperienza. Potrai anche instaurare legami e aumentare le virtù, nonché scoprire gli Archetipi, dei poteri molto particolari. Nel complesso, il sistema di combattimento è solido e funzionale, mentre la trama è adulta e immersiva.
Ottima anche la direzione artistica, ma la somiglianza con Persona potrebbe deludere chi si aspettava più notivà. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.