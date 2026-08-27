Yakuza 0 Director’s Cut per Nintendo Switch 2 costa 20 € in meno su Amazon

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Vivi l'esperienza definitiva
Si tratta della versione definitiva del prequel della saga, in cui seguirai le vicende intrecciate di Kazuma Kiryu e Goro Majima. Il primo è un giovane yakuza alle prese con il mondo criminale, mentre il secondo è il manager di un cabaret club. Potrai sperimentare tra tre stili di combattimento, che si tratti di pugni, armi improvvisate o di mosse spettacolari. Inoltre, il gioco è completamente sottotitolato in italiano, oltre a comprendere nuove scene narrative e la modalità online Raid luci rosse.
Nel complesso, si tratta di un gioco con una trama straordinaria e tantissimi contenuti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.