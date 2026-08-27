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Yakuza 0 Director’s Cut per Nintendo Switch 2 costa 20 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Yakuza 0 Director's Cut per Nintendo Switch 2 al minimo storico, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/08/2026
Yakuza 0 Director’s Cut per Nintendo Switch 2
Yakuza 0
Yakuza 0
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Scopri il fascino del Giappone di fine anni '80: Yakuza 0 Director's Cut per Nintendo Switch 2 è attualmente su Amazon a 29,49 € rispetto al prezzo consigliato di 49,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Vivi l'esperienza definitiva

Si tratta della versione definitiva del prequel della saga, in cui seguirai le vicende intrecciate di Kazuma Kiryu e Goro Majima. Il primo è un giovane yakuza alle prese con il mondo criminale, mentre il secondo è il manager di un cabaret club. Potrai sperimentare tra tre stili di combattimento, che si tratti di pugni, armi improvvisate o di mosse spettacolari. Inoltre, il gioco è completamente sottotitolato in italiano, oltre a comprendere nuove scene narrative e la modalità online Raid luci rosse.

Yakuza 0: Director's Cut
Yakuza 0: Director's Cut

Nel complesso, si tratta di un gioco con una trama straordinaria e tantissimi contenuti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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