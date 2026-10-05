NBA 2K25 verso la chiusura: dal 2027 spariranno MyCareer, MyTeam e le modalità online

NBA 2K25 si avvia verso la fine del suo breve ciclo di vita, con 2K Sports e Take-Two che hanno annunciato le date per l'addio agli store digitali e per la chiusura dei server del gioco. L'edizione pubblicata nel settembre 2024 sarà rimossa da tutti i negozi digitali il 30 ottobre 2026, a poco più di due anni dal lancio, come da tradizione.

Niente più gioco La rimozione dagli store non impedirà immediatamente a chi possiede già il gioco di continuare a utilizzarlo. Dopo il 30 ottobre sarà infatti ancora possibile scaricarlo nuovamente e giocare, ma soltanto fino alla fine dell'anno. Il passaggio decisivo arriverà il 31 dicembre 2026, quando i server online di NBA 2K25 verranno definitivamente chiusi. 2K ha spiegato che, a partire dal 1° gennaio 2027, non sarà più possibile giocare in multiplayer né accedere alle modalità che richiedono una connessione ai server. "A partire dal 1° gennaio 2027, non potrete più giocare alle partite multiplayer né accedere alle modalità di gioco online", ha comunicato l'editore. NBA 2K27, la recensione: gameplay ritrovato, VC sempre in agguato La chiusura avrà conseguenze anche su alcune modalità che, almeno apparentemente, potrebbero sembrare esclusivamente legate al gioco in singolo. In particolare, MyCareer smetterà di funzionare insieme a MyTeam, perché entrambe dipendono dalla Virtual Currency (VC). Con la chiusura dei server non sarà più possibile ottenere VC e, di conseguenza, verranno meno i sistemi necessari per accedere e mantenere i progressi di queste modalità.