Quando si parla di videogiochi sportivi, uno dei principali protagonisti è senza ombra di dubbio NBA 2K. Nonostante una concorrenza ormai assente, i ragazzi di Visual Concepts negli anni non si sono certo adagiati sugli allori, provando spesso a intervenire su gameplay e modalità in modo da offrire agli appassionati di basket un'esperienza completa a 360 gradi. NBA 2K27 , in attesa della partenza della stagione NBA, riporta gli utenti sul parquet con l'obiettivo di correggere alcune criticità emerse durante lo scorso capitolo.

Parola d’ordine: difesa

In fase di presentazione gli sviluppatori si erano concentrati soprattutto sulla difesa e tanta era la nostra curiosità nel provare con mano le novità introdotte. NBA 2K26 sarà ricordato anche come un capitolo in cui l'attacco aveva finito per prendere il sopravvento, con partite dai punteggi altissimi e percentuali di tiro che, nelle mani degli utenti migliori, potevano quasi toccare la perfezione. Proprio da qui Visual Concepts è ripartita per cercare un nuovo equilibrio, concentrandosi in particolare sulla fase difensiva. L'idea è quella di fornire maggiori mezzi agli utenti, premiando chi è in grado di leggere in anticipo i passaggi e ruotare in maniera efficace con i difensori. Ogni 1vs1 è ora un confronto diretto di abilità con il nostro avversario e ci dà la possibilità di effettuare scivolamenti difensivi efficaci e utilizzare il corpo per contrastare le partenze più esplosive dal palleggio.

Chiaramente i risultati variano moltissimo a seconda dei giocatori che andremo a utilizzare, con difensori mediocri come Luka Doncic che avranno davvero tanta difficoltà a contenere dal palleggio il diretto avversario, costringendoci spesso a intervenire in aiuto con il lungo per evitare due punti facili. Il sistema ci è parso però davvero ben equilibrato, dando importanza anche agli specialisti difensivi, che ora possono finalmente brillare sul parquet. A rendere più interessante l'1vs1 contribuisce anche il nuovo sistema di pressione sul portatore, che ci permette di decidere quanto essere aggressivi utilizzando le mani e il corpo.

Anche le rubate sono state riviste: non basta più premere continuamente il tasto sperando di innescare l'animazione giusta, ma bisogna scegliere meglio il momento dell'intervento. Sbagliare il tempismo può infatti lasciarci completamente fuori posizione. Se il primo difensore viene superato, diventa poi fondamentale la protezione del ferro. Il nuovo sistema di feedback ci permette di capire con maggiore precisione quanto siamo stati bravi a contestare la conclusione avversaria anche se a volte non ci ha convinto al 100%, con il gioco che non ha premiato delle difese che ci erano parse di buon livello. Sono comunque situazioni sporadiche, con i miglioramenti difensivi che ci hanno convinto e rappresentano una bella sfida per ogni giocatore, che si trova costretto a ragionare maggiormente: segnare due punti al ferro contro Wembanyama o Gobert non sarà affatto facile; a volte è meglio scaricare per cercare il compagno lasciato libero sul perimetro.

Proprio l'idea di ragionare è alla base della fase offensiva, con NBA 2K27 che chiede uno sforzo in più agli utenti. Con una difesa finalmente presente, tirare sopra la testa dei difensori diventa estremamente complesso, con la finestra per il rilascio perfetto che si restringe notevolmente anche utilizzando la levetta destra. Le percentuali ne hanno inevitabilmente risentito, soprattutto nelle prime ore, anche se la situazione cambia sensibilmente utilizzando tiratori migliori o aumentando attributi e distintivi del proprio MyPLAYER. Da parte nostra abbiamo apprezzato l'idea di premiare gli utenti più bravi a costruire l'azione, anche se abbiamo qualche dubbio su come sarà la situazione tra qualche mese quando i giocatori ci avranno preso la mano e avranno statistiche nettamente più alte.

Finalmente ora la difesa può far vincere i campionati

Fare canestro diventa dunque meno immediato e il gioco ci spinge a utilizzare maggiormente tutti gli strumenti offensivi disponibili. Il palleggio rimane fondamentale e ProPLAY continua a offrire una quantità enorme di animazioni, ulteriormente rifinite rispetto allo scorso capitolo. A queste si aggiungono nuove soluzioni come gli up-and-under, utili soprattutto per creare quello spazio necessario prima della conclusione.

Particolarmente apprezzati sono stati anche i layup che, grazie al nuovo motore dinamico, risultano sempre diversi e ora rappresentano una valida alternativa alle classiche schiacciate, anch'esse da rilasciare al momento giusto, proprio come i tiri. Di fronte a una mole davvero ampia di possibilità, il consiglio rimane quello di partire dal tutorial, ampio e ben realizzato, che permette di prendere confidenza con le numerose soluzioni offensive e difensive a disposizione.