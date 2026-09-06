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Creare l'MMO di League of Legends è come cercare il Santo Graal, dice Riot Games

Il team di League of Legends non demorde ovviamente, ma lo sviluppo dell'MMO di LoL non è un'impresa semplice secondo la compagnia.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/09/2026
Seraphin di League of Legends
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Sono passati cinque anni da quando Riot Games - sviluppatore di League of Legends - ha annunciato l'MMO dedicato a LoL. Il progetto ha visto parte del team cambiare nel corso del tempo e non era chiaro a che punto fossero i lavori.

Ora, però, il co-fondatore di Riot Games - Mark Merrill - ha parlato con Kinda Funny Games al PAX e ha spiegato come vanno le cose.

I commenti di Riot Games sull'MMO di League of Legends

Merrill ha ribadito che il progetto è ancora in cantiere. "Sappiamo quali sono le speranze e i sogni dei giocatori", ha dichiarato. "Sta tutto a noi come team, se riusciremo ad avere successo nell'esecuzione."

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Merrill ha spiegato che Riot chiama scherzosamente l'MMO il 'Graal' perché "fanculo, molti valorosi cavalieri moriranno nella ricerca del Graal. Ma fanculo, è il Graal, quindi andiamo."

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"È questa la mentalità che cerchiamo davvero di coltivare. Ed è difficile farlo su vasta scala", ha continuato. "Ma penso che stiamo facendo un buon lavoro. E credo che il futuro sia incredibilmente radioso."

Nei commenti sui social, alcuni utenti sono poco ottimisti, soprattutto dopo quanto accaduto con 2XKO, il picchiaduro dedicato a LoL. Alcuni credono che l'MMO sarà pubblicato ma che verrà chiuso dopo pochi mesi poiché non è stato in grado di fare subito gli stessi numeri di World of Warcraft.

Per sapere come andranno le cose, dovremo attendere.

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