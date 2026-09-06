Creare l'MMO di League of Legends è come cercare il Santo Graal, dice Riot Games

Sono passati cinque anni da quando Riot Games - sviluppatore di League of Legends - ha annunciato l'MMO dedicato a LoL. Il progetto ha visto parte del team cambiare nel corso del tempo e non era chiaro a che punto fossero i lavori.
Ora, però, il co-fondatore di Riot Games - Mark Merrill - ha parlato con Kinda Funny Games al PAX e ha spiegato come vanno le cose.
I commenti di Riot Games sull'MMO di League of Legends
Merrill ha ribadito che il progetto è ancora in cantiere. "Sappiamo quali sono le speranze e i sogni dei giocatori", ha dichiarato. "Sta tutto a noi come team, se riusciremo ad avere successo nell'esecuzione."
Merrill ha spiegato che Riot chiama scherzosamente l'MMO il 'Graal' perché "fanculo, molti valorosi cavalieri moriranno nella ricerca del Graal. Ma fanculo, è il Graal, quindi andiamo."
"È questa la mentalità che cerchiamo davvero di coltivare. Ed è difficile farlo su vasta scala", ha continuato. "Ma penso che stiamo facendo un buon lavoro. E credo che il futuro sia incredibilmente radioso."
Nei commenti sui social, alcuni utenti sono poco ottimisti, soprattutto dopo quanto accaduto con 2XKO, il picchiaduro dedicato a LoL. Alcuni credono che l'MMO sarà pubblicato ma che verrà chiuso dopo pochi mesi poiché non è stato in grado di fare subito gli stessi numeri di World of Warcraft.
Per sapere come andranno le cose, dovremo attendere.