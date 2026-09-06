Creare l'MMO di League of Legends è come cercare il Santo Graal, dice Riot Games

Sono passati cinque anni da quando Riot Games - sviluppatore di League of Legends - ha annunciato l'MMO dedicato a LoL. Il progetto ha visto parte del team cambiare nel corso del tempo e non era chiaro a che punto fossero i lavori.

Ora, però, il co-fondatore di Riot Games - Mark Merrill - ha parlato con Kinda Funny Games al PAX e ha spiegato come vanno le cose.