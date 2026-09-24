Bungie svela le novità per Marathon: la rivoluzione durerà sei mesi

Tramite un post sul blog ufficiale, Bungie ha svelato tutte le novità in arrivo nei prossimi sei mesi su Marathon , lo sparatutto a estrazione che questa primavera non è riuscito a colpire i giocatori quanto sperato dal team.

La rivoluzione di Marathon

Il piano per far evolvere Marathon punta a trasformare il gioco da un'"esperienza PvEvP spietata dove chi vince prende tutto" a qualcosa in grado di accogliere un pubblico più ampio, dichiara Bungie.

"Alcuni giocatori vogliono una sessione rapida e con meno pressione dopo il lavoro", hanno scritto nel blog post il game director Del Chafe III e la creative director Julia Nardin. "Alcuni vogliono passare un'intera serata con la propria crew. Altri vogliono testare una build, competere direttamente contro altri utenti, affrontare una sfida difficile o seguire uno strano indizio nel profondo delle rovine di Tau Ceti IV. Marathon deve essere in grado di supportare tutti loro."

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento Nightfall in Marathon a ottobre, Bungie passerà all'aggiornamento Symbiosis, previsto per dicembre. Symbiosis rappresenta un "passo significativo verso il futuro" di Marathon e includerà "più modi di giocare, approcci più accessibili per imparare le basi del gioco e maggiori opportunità per esplorare Tau Ceti IV in contesti a minore pressione", secondo Bungie. La prima modalità PvE permanente di Marathon verrà introdotta proprio con Symbiosis, offrendo uno spazio in cui i giocatori potranno "esplorare, sperimentare e affrontare sfide senza la preoccupazione di essere braccati da altri Runner".

Symbiosis, in uscita l'8 dicembre, includerà anche una modalità Team Deathmatch competitiva, una versione ampliata della mappa a misura di principiante Perimeter con un "sostanziale restyling visivo", e un nuovo Shell, Bishop, descritto come il samurai robotico ad alte prestazioni di Marathon. "Bishop è un cacciatore-assassino rapido e chirurgico, progettato attorno a velocità, effetto sorpresa e devastanti raffiche di danni melee", spiega Bungie. "Il modo in cui questo stile di gioco si integrerà nella vostra crew e il ruolo che Bishop potrà ricoprire nelle diverse esperienze di Marathon è qualcosa che non vediamo l'ora che i giocatori scoprano da soli."

Per accogliere i nuovi utenti, Bungie sta inoltre lavorando per migliorare il processo di "onboarding" in Marathon e offrire ai giocatori un nuovo spazio sociale con un poligono di tiro integrato.

Le novità più importanti di Marathon sono previste per marzo 2027 e includeranno, secondo Bungie:

Un sistema interconnesso di esperienze PvE, PvP e PvEvP permanenti

Una nuova esperienza di onboarding

Un Cradle riprogettato e una progressione degli Shell più profonda

Questline e narrazione più mirate

Nuovi combattenti alieni

Un'area completamente inedita

Bungie afferma che c'è ancora molto lavoro da fare e si impegna a continuare a far evolvere Marathon per tutto il 2027 e oltre.