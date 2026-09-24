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Alcune skin degli altri giocatori di Call of Duty potranno finalmente essere nascoste

Activision ha deciso che potrete finalmente nascondere alcune delle skin degli altri giocatori all'interno di Call of Duty, così da non vedere più avversari dall'aspetto assurdo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/09/2026
Soldati di Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
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Se odiate alcune skin di Call of Duty e non vorreste più vederle, c'è una buona notizia: Activision ha confermato che sarà introdotta un'opzione per nascondere le skin a partire dalla Stagione 1 di Warzone.

Vediamo come funziona.

Come funziona l'opzione di Call of Duty

L'opzione farà sì che la skin degli altri giocatori venga sostituita col costume di un Operatore a caso tra quelli di Modern Warfare 4. Solo noi potremo vedere il cambiamento, mentre gli altri giocatori continueranno a vedere la propria skin normalmente.

I giocatori spesso si sono lamentati del fatto che Call of Duty include troppe skin che non sono fedeli allo stile militare dell'opera e risultano ridicole durante uno scontro. Il team ha quindi deciso di ascoltare le richieste. Inoltre, gli autori di Modern Warfare 4 hanno precedentemente confermato che non ci saranno "skin assurde al lancio e nelle stagioni successive".

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Questa soluzione dovrebbe accontentare tutti: chi vuole usare e vedere skin di ogni genere potrà continuare a farlo, chi invece desidera che ogni avversario abbia uno stile puramente militare, non avrà problemi.

Ricordiamo infine che Call of Duty: Modern Warfare 4 ha presentato la campagna con un trailer dal Tokyo Game Show.

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