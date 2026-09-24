Alcune skin degli altri giocatori di Call of Duty potranno finalmente essere nascoste

Se odiate alcune skin di Call of Duty e non vorreste più vederle, c'è una buona notizia: Activision ha confermato che sarà introdotta un'opzione per nascondere le skin a partire dalla Stagione 1 di Warzone.

Come funziona l'opzione di Call of Duty

L'opzione farà sì che la skin degli altri giocatori venga sostituita col costume di un Operatore a caso tra quelli di Modern Warfare 4. Solo noi potremo vedere il cambiamento, mentre gli altri giocatori continueranno a vedere la propria skin normalmente.

I giocatori spesso si sono lamentati del fatto che Call of Duty include troppe skin che non sono fedeli allo stile militare dell'opera e risultano ridicole durante uno scontro. Il team ha quindi deciso di ascoltare le richieste. Inoltre, gli autori di Modern Warfare 4 hanno precedentemente confermato che non ci saranno "skin assurde al lancio e nelle stagioni successive".

Questa soluzione dovrebbe accontentare tutti: chi vuole usare e vedere skin di ogni genere potrà continuare a farlo, chi invece desidera che ogni avversario abbia uno stile puramente militare, non avrà problemi.

Ricordiamo infine che Call of Duty: Modern Warfare 4 ha presentato la campagna con un trailer dal Tokyo Game Show.