La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 ci catapulta nella guerra, quella vera. Anche su Switch 2

Call of Duty: Modern Warfare 4 è appena stato protagonista della prima sessione di beta, quella in accesso anticipato, che ha fornito agli utenti un interessante assaggio di ciò che offrirà l'esperienza completa del nuovo capitolo della serie, in arrivo il prossimo 23 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Avete letto bene: il nuovo episodio di Call of Duty non uscirà sulle piattaforme di precedente generazione, puntando in tal modo a consegnarci un comparto tecnico ancora più convincente e sofisticato, che verrà messo al servizio di una campagna narrativa particolarmente ambiziosa e ambientata in un futuro prossimo fin troppo plausibile.
A tal proposito, per la prima volta la beta include anche una missione tratta dalla campagna oltre al tradizionale sguardo sulle modalità multiplayer, nell'ambito di un pacchetto senz'altro accattivante per i tantissimi fan di una saga che sembra pronta a rilanciarsi dopo i risultati al di sotto delle aspettative di Black Ops 7. Un obiettivo alla portata di Infinity Ward?
La missione "Trincerati" è un'anteprima della campagna
La grande novità della beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 è rappresentata dalla presenza di una missione della campagna intitolata "Trincerati", in cui ci si mette al comando del giovane soldato sudcoreano Park Hyun-jun nel corso di una missione che lo vedrà assaltare una zona di trincee insieme ai suoi compagni di squadra.
Fin dalle prime battute emerge in maniera chiara l'approccio realistico del gioco, che mira a portare sullo schermo un conflitto bellico assolutamente credibile, in cui la Corea del Nord decide di attaccare quella del Sud e innesca in tal modo una serie di reazioni che coinvolgono ben presto diversi altri paesi, mentre sullo sfondo si combatte una battaglia di cui pochi in realtà sono al corrente.
La differenza rispetto alle esagerazioni visionarie di Call of Duty: Black Ops 7 è dunque palese e probabilmente Activision ha ritenuto necessario mettere a disposizione degli utenti questo breve assaggio del comparto single player proprio per rassicurare chi era rimasto deluso dalle scorribande di David Mason e dei suoi amici nel territorio delle allucinazioni e dei mostri giganti.
È possibile scomporre "Trincerati" in tre parti: una prima sezione in cui si combatte appunto nelle trincee, cercando di non farsi prendere alla sprovvista dall'improvviso assalto di un soldato nascosto dietro l'angolo; una seconda fase che si svolge a bordo di un blindato equipaggiato con torrette pesanti e missili, che deve farsi largo attraverso una porzione di scenario assediata dai nemici; e infine una terza fase ambientata nei laboratori di una centrale elettrica.
La sensazione è che gli sviluppatori abbiano voluto prendersi ben pochi rischi rispetto alla tradizione di Call of Duty, riproponendo la classica struttura "assistita" che si presenta nella forma di una sequenza di scontri da risolvere, eventualmente effettuando tentativi multipli laddove si incappi nel game over perché magari si è scelta la strada sbagliata, esponendosi al fuoco ostile.
La missione assolve dunque allo scopo di fornire un'anteprima della campagna e dei suoi toni, ma per il momento non si sofferma minimamente sul comparto narrativo ed è inutile dire che sarà su quel campo in particolare che si giocherà la partita più importante per Modern Warfare 4, specie dopo il deludente lavoro svolto da Treyarch con il precedente capitolo della saga.
Un multiplayer tradizionale ma solido
La prima sessione della beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 ci ha dato modo di visitare cinque mappe e cimentarci con un totale di nove modalità; incluso il Mobility Course, che è fondamentalmente un percorso di allenamento da completare nel minor tempo possibile, dando anche in questo modo vita a sfide con gli altri giocatori e prendendo confidenza con il nuovo sistema di movimento, che ha sostituito l'Omnimovement di Black Ops 7.
A nostro avviso il sistema è diventato un pizzico più lento e ragionato rispetto alla sua ultima iterazione, conservando le molteplici possibilità offerte dai salti, dai tuffi, dalle arrampicate e dalle scivolate, che ora coprono una distanza maggiore. È stato inoltre reintrodotto il Tac-Sprint, la corsa veloce che consente di attraversare la mappa più rapidamente rispetto a quella standard, pur con alcune limitazioni sul piano offensivo.
Tornando al mix di mappe e modalità disponibili durante l'accesso anticipato, a nostro avviso Kill Block si pone come il contenuto più fresco e accattivante del lotto: si tratta di un terreno di scontro modulare sul quale si consumano le sfide Gunfight, con due squadre da dieci giocatori, equipaggiamenti condivisi e casuali, nonché un layout che cambia ogni due round e obbliga tutti ad adattarsi rapidamente alla nuova configurazione.
Un'altra novità è rappresentata da Corsa al Denaro, una modalità che si pone come una sorta di variante incasinata di Uccisione Confermata in cui è possibile ottenere soldi eliminando gli avversari e accumulare una somma che ci trasformerà rapidamente in un bersaglio prioritario, facendo in modo che i nostri nemici ci diano una caccia spietata e che i nostri compagni si impegnino per proteggerci.
Il resto della selezione risulta inevitabilmente familiare, con alcune mappe notevoli e altre meno, a conferma di come gli sviluppatori non abbiano voluto rivoluzionare una formula che ha dimostrato di funzionare molto bene e a cui la stragrande maggioranza degli utenti è affezionata. Certo, il TTK sembra tarato un po' troppo verso il basso e gli spawn ci hanno regalato più di qualche situazione frustrante, con nemici che sembravano comparire praticamente dal nulla, ma si tratta di criticità che Infinity Ward ha già individuato e su cui sta lavorando.
A fare da cornice a questo impianto ritroviamo la funzionalità Gunsmith, che permette di utilizzare tutti gli elementi sbloccati al fine di modificare e potenziare le proprie armi: dal mirino al calcio, dal caricatore alla bocca di fuoco, e così via. L'interfaccia si riconferma ben organizzata e in Modern Warfare 4 la creazione delle classi include una gradita novità, ovverosia la possibilità di associare alla build una skin Operatore, così da distinguerla anche visivamente.
Un capitolo promettente?
La manciata di ore che abbiamo potuto dedicare alla prima fase della beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 non è ovviamente sufficiente per esprimere un giudizio nei confronti del nuovo capitolo della serie Activision, ma possiamo senz'altro dire che le premesse sono molto interessanti e i primi numeri anche lato preorder sembrano confermare la fiducia che gli appassionati ripongono nel gioco.
L'approccio alla campagna è quello realistico e crudo che ci si aspetta dalla saga, anche se bisognerà verificare scrittura e struttura, mentre in ambito multiplayer la sensazione è di un pacchetto per molti versi tradizionale, ma rifinito con una certa attenzione e a cui non mancheranno delle importanti novità: l'appuntamento con la verifica finale, come già sapete, è fissato al prossimo 23 ottobre.
La beta vista da Infinity Ward
Incontrato durante la Gamescom 2026, Jack Hoppus (Multiplayer Technical Designer di Infinity Ward) ha ribadito come la Beta rappresenti ancora uno strumento fondamentale per analizzare i dati di gioco, bilanciare armi e Killstreak in vista del debutto ufficiale. Per questo motivo durante il secondo weekend di test, l'offerta di contenuti si espanderà notevolmente: "Volevamo assicurarci che questa Beta fosse la più accessibile e con la portata più ampia possibile per i nostri fan".
Saranno introdotte la modalità Resurgence su Zodiac (una mappa sviluppata in collaborazione con Beenox), una missione della Campagna single-player e due nuove modalità multiplayer. Tra queste spicca Combat Outpost, una variante di Guerra Terrestre ambientata a Hajin in cui la fanteria lotta per il controllo di tre strutture strategiche: "Mentre si assediano questi edifici chiave, all'esterno si assiste a uno spettacolo di Killstreak e combattimenti tra veicoli", con ricompense di squadra che vanno dai ricognitori UAV fino ai carri armati man mano che si conquistano gli avamposti.
Entusiasta del riscontro positivo ottenuto da novità come la mappa Kill Block, Hoppus ha invitato la community a continuare a condividere opinioni per garantire il lancio più solido di sempre.
La novità Nintendo Switch 2
Beatriz Gonzalez (Associate Production Director di Digital Legends) ha sottolineato come la partnership con Infinity Ward, che ha scelto Digital Legends per sviluppare la versione Nintendo Switch 2 del gioco, sia nata grazie alla profonda esperienza che lo studio ha accumulato portando il franchise su hardware particolari con la versione Mobile. In questo caso l'obiettivo primario per il team è stato garantire l'esperienza classica di Call of Duty senza scendere a compromessi anche su Nintendo Switch 2, curando nei minimi dettagli la versatilità dei controlli. Il gioco supporta infatti il Pro Controller, i Joy-Con, il puntamento giroscopico e l'inedita modalità mouse.
Come spiegato dalla direttrice di produzione, "Switch 2 è una piattaforma unica e volevamo sfruttarla al massimo, facendo fasi di rifinitura specifiche per ogni tipo di controllo per dare ai giocatori la migliore esperienza possibile". Dal punto di vista prestazionale e delle funzionalità online, la versione per Switch 2 è perfettamente comparabile a quella delle altre console, con tanto di crossplay e cross-progression. Questo grazie ai 60 FPS stabili in modalità Docked.
Modern Warfare 4 segna il ritorno della saga su console Nintendo dopo 13 anni, il traguardo più emozionante per lo studio è stato vedere il titolo prendere vita sull'hardware: "La prima volta che ho visto qualcuno prendere i Joy-Con e giocarci direttamente sul tavolo è stato un momento davvero magico". Per questo motivo Gonzalez ha infine invitato tutti i fan Nintendo a provare la Open Beta per testare direttamente le qualità di questa versione.
La prima fase della beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 è servita per chiarire alcuni punti e stabilire le basi di un nuovo capitolo che sembra promettere decisamente bene, forte di una campagna dotata di un grande potenziale sul fronte narrativo e strutturale, nonché di un comparto multiplayer che già si preannuncia entusiasmante e forte di alcune interessanti novità, sebbene l'impianto appaia tutt'altro che rivoluzionato. Sarà interessante vedere cosa cambierà durante la seconda sessione di test, ma la mente è già proiettata verso il lancio di ottobre.
CERTEZZE
- La campagna punta su toni crudi e realistici
- Gameplay e offerta multiplayer già convincenti
- Nuovo sistema di movimento, più ragionato rispetto a Black Ops 7
DUBBI
- Narrazione e struttura saranno all'altezza delle aspettative?
- Alcune incertezze tecniche e di bilanciamento da sistemare
- Ci sono mappe che non convincono appieno