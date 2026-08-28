La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 ci catapulta nella guerra, quella vera. Anche su Switch 2

Avete letto bene: il nuovo episodio di Call of Duty non uscirà sulle piattaforme di precedente generazione , puntando in tal modo a consegnarci un comparto tecnico ancora più convincente e sofisticato, che verrà messo al servizio di una campagna narrativa particolarmente ambiziosa e ambientata in un futuro prossimo fin troppo plausibile.

Call of Duty: Modern Warfare 4 è appena stato protagonista della prima sessione di beta, quella in accesso anticipato, che ha fornito agli utenti un interessante assaggio di ciò che offrirà l'esperienza completa del nuovo capitolo della serie, in arrivo il prossimo 23 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

La missione "Trincerati" è un'anteprima della campagna

La grande novità della beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 è rappresentata dalla presenza di una missione della campagna intitolata "Trincerati", in cui ci si mette al comando del giovane soldato sudcoreano Park Hyun-jun nel corso di una missione che lo vedrà assaltare una zona di trincee insieme ai suoi compagni di squadra.

Fin dalle prime battute emerge in maniera chiara l'approccio realistico del gioco, che mira a portare sullo schermo un conflitto bellico assolutamente credibile, in cui la Corea del Nord decide di attaccare quella del Sud e innesca in tal modo una serie di reazioni che coinvolgono ben presto diversi altri paesi, mentre sullo sfondo si combatte una battaglia di cui pochi in realtà sono al corrente.

La differenza rispetto alle esagerazioni visionarie di Call of Duty: Black Ops 7 è dunque palese e probabilmente Activision ha ritenuto necessario mettere a disposizione degli utenti questo breve assaggio del comparto single player proprio per rassicurare chi era rimasto deluso dalle scorribande di David Mason e dei suoi amici nel territorio delle allucinazioni e dei mostri giganti.

Uno dei protagonisti della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4

È possibile scomporre "Trincerati" in tre parti: una prima sezione in cui si combatte appunto nelle trincee, cercando di non farsi prendere alla sprovvista dall'improvviso assalto di un soldato nascosto dietro l'angolo; una seconda fase che si svolge a bordo di un blindato equipaggiato con torrette pesanti e missili, che deve farsi largo attraverso una porzione di scenario assediata dai nemici; e infine una terza fase ambientata nei laboratori di una centrale elettrica.

La sensazione è che gli sviluppatori abbiano voluto prendersi ben pochi rischi rispetto alla tradizione di Call of Duty, riproponendo la classica struttura "assistita" che si presenta nella forma di una sequenza di scontri da risolvere, eventualmente effettuando tentativi multipli laddove si incappi nel game over perché magari si è scelta la strada sbagliata, esponendosi al fuoco ostile.

Una scena della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4

La missione assolve dunque allo scopo di fornire un'anteprima della campagna e dei suoi toni, ma per il momento non si sofferma minimamente sul comparto narrativo ed è inutile dire che sarà su quel campo in particolare che si giocherà la partita più importante per Modern Warfare 4, specie dopo il deludente lavoro svolto da Treyarch con il precedente capitolo della saga.