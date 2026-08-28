Captain Tsubasa 2: World Fighters ora è disponibile su PS5, Xbox, Nintendo Switch e PC

Captain Tsubasa 2: World Fighters porta Tsubasa Ozora e la nazionale giapponese verso una nuova e impegnativa corsa al World Youth Championship, affrontando 22 delle squadre più forti al mondo, tra cui Brasile, Argentina, Olanda e Messico, oltre a club, team liceali e la storica Real Japan, direttamente dal manga originale. Il gioco offre una storia rinnovata che attraversa cinque epoche del Giappone moderno e permette di controllare oltre 110 personaggi giocabili , migliorare le abilità, stringere nuove amicizie e sfidare avversari sempre più impegnativi.

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Captain Tsubasa 2: World Fighters , ricordandoci che da oggi il gioco è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Altre novità e caratteristiche

Una delle novità più importanti è il ricco editor dei personaggi, che consente di creare il proprio calciatore personalizzato intervenendo su aspetto, statistiche e abilità. Il protagonista entrerà nella nazionale giapponese al fianco di Tsubasa e degli altri volti iconici della serie, vivendo sia momenti celebri dell'opera originale sia una trama completamente inedita, con sfide opzionali e match che mettono il giocatore alla guida delle nazionali rivali.

Il gameplay ripropone le esagerate meccaniche Super Action Football, arricchite da una grafica migliorata, oltre 150 nuove mosse e un sistema che contrappone tiratore e portiere in spettacolari sequenze animate. Passaggi, dribbling, contrasti e tiri combinano tattiche calcistiche e tecniche speciali dei personaggi.

Non mancano le modalità Versus con multiplayer locale e online con lobby private e partite classificate, modalità Allenamento e una Galleria con filmati, musiche e profili dei personaggi.