Per gli sviluppatori, GTA 6 "È la magnum opus di Rockstar"

La pubblicazione del video di gameplay di GTA 6 su Netflix prima e su YouTube poi, ha generato una serie di reazioni pubbliche da parte degli sviluppatori di Rockstar Games . Dopo un lungo ciclo di sviluppo, vari membri del team hanno utilizzato i social network per esprimere la propria soddisfazione nel poter finalmente mostrare al pubblico il frutto del loro lavoro.

Tanta eccitazione

Tra i commenti emersi nelle ultime ore, Joe David, senior mission designer dello studio, ha dichiarato: "Che giornata: tutto ha un aspetto incredibile. Un enorme plauso a tutte le persone coinvolte". Sulla stessa linea si è espresso Anoop Ravi Thomas, associate principal graphics programmer: "Sono così orgoglioso di aver fatto parte di questo viaggio! Sono felicissimo che abbiate potuto avere un'anteprima di ciò a cui giocherete". L'importanza di poter presentare ufficialmente il progetto è stata sottolineata anche dal senior QA tester Jacob Lloyd, che si è detto "entusiasta che le persone possano finalmente vedere a cosa abbiamo lavorato".

Le dichiarazioni condivise testimoniano anche il senso di collaborazione tra i vari dipartimenti dell'azienda. Dan Willey, anch'egli senior QA tester, ha descritto come "un privilegio poter lavorare a questo gioco con persone di così grande talento". Dal canto suo, l'animatore specializzato in motion capture Rhys Bassett si è dichiarato "estremamente entusiasta e fiero di questo approfondimento, e in particolar modo orgoglioso dei team che si sono occupati di motion capture e animazioni".

Queste esternazioni giungono a chiusura di un periodo non semplice per lo studio. Nelle ultime due settimane, infatti, Rockstar Games ha dovuto fronteggiare una grossa fuga di notizie, con oltre una dozzina di filmati trapelati in rete che hanno spinto l'azienda ad avviare delle azioni legali. L'evento su Netflix ha tuttavia riportato l'attenzione sulla campagna di comunicazione ufficiale. A sintetizzare la percezione che il team di sviluppo ha del progetto è intervenuto Bradley Stone, lead game tools programmer, che ha definito il titolo in uscita come "la magnum opus di Rockstar".