La grafica di GTA 6 potrebbe essere la più impressionante di sempre: parla Digital Foundry

Nella sua analisi della presentazione di ieri, Digital Foundry ha detto che la grafica di GTA 6 potrebbe essere la più impressionante di sempre in termini di qualità e dettagli, sebbene il prezzo da pagare sia sotto gli occhi di tutti: un frame rate bloccato a 30 fps.

La sensazione è che gli sviluppatori di Rockstar Games abbiano costruito rendering, fisica, animazioni e simulazione del mondo attorno a un budget temporale di circa 33,3 millisecondi per fotogramma, cercando dunque di trarre il massimo da quella scelta tecnica, tesa a non sacrificare la complessità visiva per inseguire frame rate maggiori.

Uno degli aspetti che colpiscono maggiormente sono i personaggi: la qualità della pelle, dei capelli e dei materiali appare sensibilmente superiore rispetto a quanto visto nei precedenti giochi di Rockstar Games, e i capelli in particolare vantano un livello di simulazione molto più sofisticato, comportandosi in maniera credibile anche durante il normale gameplay.

Anche la pelle beneficia di un sistema di shading più avanzato, con riflessi speculari, sudore e trucco che contribuiscono a restituire una resa più realistica, mentre l'illuminazione dei corpi appare particolarmente convincente negli ambienti caldi e umidi mostrati nel filmato: sembra di trovarsi di fronte a sequenze di intermezzo, invece è la grafica in-game.