Jason di GTA 6 è un ex militare diventato criminale, ma per Rockstar non ci sono messaggi politici nascosti

Humphries ha spiegato a Love Magazine la genesi del coprotagonista, sottolineando come le sue scelte siano legate sia alle circostanze materiali sia alla percezione del giocatore.

Mancano ormai pochissime settimane all'arrivo nei negozi di Grand Theft Auto 6, previsto per il prossimo mese, e le attenzioni degli appassionati rimangono focalizzate sulla narrazione targata Rockstar Games. In particolare, la figura di Jason - uno dei due protagonisti - ha suscitato grande interesse per via del suo passato: cresciuto tra truffatori e criminali, il personaggio ha prestato servizio nell'esercito nel tentativo di lasciarsi alle spalle un'adolescenza turbolenta, prima di tornare a lavorare per i narcotrafficanti locali e fare l'incontro con Lucia, un evento descritto dagli autori come potenzialmente il migliore o il peggiore della sua vita.

Nessun messaggio politico nel passato di Jason Nel corso di un'intervista concessa alla rivista Love Magazine, Rupert Humphries, senior vice president of narrative di Rockstar Games, ha risposto a una domanda specifica sul retroscena militare e sociale di Jason, chiarendo se la sua parabola sia stata concepita come una critica alla mancata mobilità sociale. Humphries ha spiegato come la software house non abbia voluto lanciare alcun messaggio predeterminato con la storia del personaggio: "Non volevamo mandare alcun tipo di messaggio con il passato di Jason. Bisogna comprendere che le decisioni che prende - come il traffico di droga o le rapine in banca - sono dovute alle sue circostanze materiali. Tuttavia, spetta in gran parte al giocatore decidere se sia costretto a farlo o se sia una scelta dettata dal suo modo di essere, diverso da quello delle altre persone."