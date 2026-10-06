Google Pixel 11 è in offerta su Amazon con la Festa delle Offerte Prime: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul Google Pixel 11: l'offerta prevede uno sconto attivo del 16% per un costo totale e finale d'acquisto di 835,00€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Google Pixel 11 si presenta con una dotazione tecnica pensata per offrire un'esperienza completa, a partire dal display OLED da 6,3 pollici. Il pannello raggiunge una risoluzione di 1280 x 2856 pixel e supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, caratteristica che contribuisce a rendere più fluide le immagini e le animazioni. Lo smartphone ha uno spessore di 8,6 mm e dispone della certificazione IP68.