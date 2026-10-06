Google Pixel 11 è in offerta su Amazon con la Festa delle Offerte Prime: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul Google Pixel 11: l'offerta prevede uno sconto attivo del 16% per un costo totale e finale d'acquisto di 835,00€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Google Pixel 11 si presenta con una dotazione tecnica pensata per offrire un'esperienza completa, a partire dal display OLED da 6,3 pollici. Il pannello raggiunge una risoluzione di 1280 x 2856 pixel e supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, caratteristica che contribuisce a rendere più fluide le immagini e le animazioni. Lo smartphone ha uno spessore di 8,6 mm e dispone della certificazione IP68.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Sotto la scocca trova spazio il SoC Google Tensor G6 realizzato con processo produttivo a 3 nm, affiancato da 12 GB di RAM. Per quanto riguarda l'autonomia, Pixel 11 integra una batteria da 4.985 mAh, pensata per alimentare il dispositivo durante l'utilizzo quotidiano.
La dotazione fotografica comprende una fotocamera posteriore da 48 megapixel con apertura f/1.7, configurazione che punta a offrire scatti di buona qualità. Per i selfie e le videochiamate è invece presente una fotocamera frontale da 11 megapixel.
A completare la scheda tecnica troviamo il supporto al Bluetooth 6.0, che amplia la dotazione dedicata alla connettività wireless.