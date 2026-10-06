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Disponibile la beta 3 di iOS 27.2, macOS 27.2 e tvOS 27.2: piccoli indizi sui prossimi prodotti Apple

La nuova beta di Apple nasconde alcuni indizi sui prossimi prodotti, tra cui la nuova Apple TV con Siri AI e il MacBook con schermo OLED touch.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/10/2026
iOS 27.2

Apple ha distribuito la beta 3 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 e tvOS 27.2. Se su iPhone l'aggiornamento non introduce particolari novità, macOS e tvOS nascondono alcuni indizi sui prossimi prodotti Apple. Vediamo tutti i dettagli.

Novità di iOS 27.2

Come anticipato, su iPhone non sono presenti novità significative. Ricordiamo che Apple è passata a iOS 27.2 per evitare fughe di notizie sul prossimo pieghevole iPhone Duo, che debutterà con iOS 27.1. Tra le principali novità già viste in precedenza, troviamo un'app Salute riprogettata, con tre nuove schede pensate per avere una panoramica più chiara della propria salute, ovvero Approfondimenti, Longevità e Sfoglia.

App Salute riprogettata
App Salute riprogettata

Chi tende, invece, a dimenticare gli anniversari, potrà impostare una notifica per un contatto specifico, grazie alla funzione "Call Context". In questo caso, durante una telefonata con la persona in questione, sullo schermo apparirà un apposito promemoria.

Novità per macOS e tvOS

Nel codice di macOS Golden Gate 27.2 è stato individuato un riferimento a gesti specifici per il touch, precisamente in app come Safari, Note e Foto. Ricordiamo infatti che nei prossimi mesi Apple dovrebbe presentare un nuovo MacBook con schermo OLED touch, chiamato probabilmente MacBook Ultra. Il codice, quindi, aggiunge nuovi strumenti di riconoscimento dei gesti.

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L'ultima beta di tvOS 27.2, invece, suggerisce l'arrivo della prossima Apple TV con Siri AI e Apple Intelligence. Inoltre, l'azienda starebbe aggiungendo un pulsante di attivazione/disattivazione chiamato "Migliora Siri e Apple Intellicence" nell'app Impostazioni. "Aiutaci a migliorare i modelli di base e Siri consentendo ad Apple di raccogliere e utilizzare le tue interazioni testuali e audio con Siri, la funzione Dettatura e Traduttore", si legge. Ricordiamo che Apple starebbe lavorando a una nuova versione di Apple TV con chip A19 o A19 Pro e 8 GB o 12 GB di RAM.

#Apple #Tecnologia
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