Il MacBook Pro con display OLED touch potrebbe arrivare presto: ecco cosa aspettarsi

I MacBook Pro da 14 e 16 pollici con schermo OLED touchscreen dovrebbero arrivare tra poco, secondo le ultime indiscrezioni. Non si tratta di una novità assoluta, visto che la stessa finestra temporale era già stata indicata diversi mesi fa. Le ultime conferme, tuttavia, sembrano rafforzare ulteriormente questa ipotesi. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali, quindi da prendere con la dovuta cautela in attesa di dettagli concreti. Nel frattempo, ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Quando arrivano i nuovi MacBook Pro?

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, attraverso il podcast "Power On", Apple dovrebbe presentare i nuovi MacBook nel mese di ottobre o novembre. In ogni caso, manca poco. "Credo che Apple presenterà il suo primo MacBook Pro con touchscreen quest'autunno, forse già a ottobre", ha detto Gurman. I nuovi dispositivi dovrebbero utilizzare macOS 27.2, che è attualmente in fase di test e dovrebbe fare il suo debutto proprio verso la fine di ottobre.

Alcune voci sostengono che i nuovi MacBook ridisegnati includano anche i chip M5 Pro e M5 Max, mentre altre sostengono che il redesign vero e proprio riguardi solo i modelli con M6 Pro e M6 Max, quindi restiamo in attesa di dettagli più concreti.

Un MacBook

Inoltre, si ipotizza che i nuovi MacBook Pro possano supportare la connettività 5G o LTE, permettendo di collegarsi direttamente alla rete mobile senza dover ricorrere all'hotspot di un iPhone. Non è ancora chiaro, se verrà utilizzato il modem C1X o il più recente C2.