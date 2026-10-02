Croc 2 Kingdom of the Gobbos ha una data di uscita su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Argonaut Games ha annunciato oggi che lo sviluppo del remaster di Croc 2 Kingdom of the Gobbos è stato completato e che la data di uscita è fissata per il 29 ottobre 2026 su PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC .

Inoltre, si avrà accesso alla Croc2pedia, un insieme di dietro le quinte sulla realizzazione del secondo capitolo di Croc. Come già visto con la Crocipedia nella prima remaster, questo museo digitale integrato nel gioco include materiale di sviluppo mai visto prima, contenuti tagliati e il Croc2mentary, un documentario di 90 minuti contenente interviste ai team dell'opera originale e della remaster, ripercorrendo l'evoluzione creativa del titolo dai primi concept fino al completamento finale.

La remaster fonde la classica azione platform con miglioramenti moderni , preservando al contempo lo spirito dell'originale. Sia i fan originali che i nuovi arrivati "potranno immergersi in un'altra affascinante avventura per tutta la famiglia, ricca di sfide platforming, segreti da svelare e altri adorabili Gobbo da salvare", secondo le dichiarazioni del team.

Le parole degli autori di Croc 2 Kingdom of the Gobbos

Mike Arkin, co-CEO di Argonaut Games, ha dichiarato: "I giocatori hanno ora una data per la loro prossima avventura con Croc: il 29 ottobre. Questa remaster unisce la struttura platform 3D dell'originale, un comparto visivo avanzato e vari miglioramenti alla quality-of-life. Non vediamo l'ora di riaccogliere i fan nel Regno dei Gobbo e di far conoscere questo amato seguito a nuovi giocatori."

Jez San OBE, fondatore di Argonaut, ha aggiunto: "Croc 2 spinge Croc oltre la sua prima avventura, con quattro villaggi distinti, nuove modalità di esplorazione e la ricerca dei suoi genitori scomparsi da tempo al centro della trama. Condividere quest'avventura con un'altra generazione di giocatori il 29 ottobre è qualcosa di veramente speciale."

Ricordiamo che in Croc 2 Kingdom of the Gobbos, il coccodrillo verde va alla ricerca dei propri genitori perduti. Nel viaggio però incontra la propria arcinemesi, Baron Dante, che è stato resuscitato dai Dantinis e ora vuole vendetta. Nell'avventura dovremo esplorare quattro villaggi, recuperare i Gobbos e affrontare i Guardiani, sfruttando tante mosse come il triplo salto e la possibilità di guidare veicoli di varia natura.