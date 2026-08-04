Croc Remastered, dopo oltre un anno molti clienti aspettano ancora l'edizione fisica

La distribuzione delle edizioni fisiche di Croc Remastered continua a creare problemi a una grossa parte degli acquirenti, alcuni dei quali sostengono di essere ancora in attesa della propria copia a oltre un anno dall'ordine. Il caso riguarda le versioni fisiche e le edizioni limitate dell'ultima edizione del classico PlayStation e PC sviluppato originariamente da Argonaut Games.

Più di un anno

I preordini erano stati aperti già nel dicembre 2024, diversi mesi prima dell'uscita del remaster, arrivato sul mercato all'inizio del 2025. Per la produzione e la distribuzione delle copie fisiche, Argonaut aveva stretto una collaborazione con Rock It Games, ma numerosi clienti affermano di non aver ancora ricevuto i prodotti ordinati.

Alcuni messaggi di protesta, immagine di Retrododo

La situazione è diventata particolarmente controversa dopo che erano state comunicate informazioni secondo cui le spedizioni sarebbero iniziate all'inizio di luglio. Nonostante l'annuncio, molti acquirenti continuano a segnalare di essere in attesa della propria copia e di non avere ricevuto aggiornamenti sufficientemente chiari sullo stato degli ordini.

Le discussioni sui social network testimoniano il crescente malcontento della community, con numerose richieste di informazioni rivolte sia ad Argonaut Games sia a Rock It Games. La principale critica riguarda il tempo trascorso tra il pagamento degli ordini e la loro effettiva consegna, oltre alla difficoltà per alcuni clienti di ottenere informazioni precise. Argonaut Games è intervenuta direttamente in risposta ad alcuni utenti su X, affermando: "Stiamo facendo tutto il possibile per convincerli a comunicare con i clienti." Una dichiarazione che sembra indicare difficoltà nel rapporto tra lo sviluppatore e il partner incaricato della distribuzione, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dei ritardi.

La situazione è particolarmente delicata per Argonaut anche perché lo studio sta già promuovendo Croc 2 Remastered, previsto entro la fine del 2026. La gestione degli ordini del primo remaster rimane quindi un problema ancora aperto proprio mentre l'azienda si prepara a riportare sul mercato un altro capitolo della serie.

Dal punto di vista degli acquirenti, il nodo principale rimane naturalmente la consegna delle copie già pagate e la disponibilità di informazioni affidabili. L'assenza di comunicazioni chiare ha contribuito ad alimentare la frustrazione, soprattutto considerando che gli ordini risalgono alla fine del 2024.