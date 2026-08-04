ESA e Pokémon collaborano per celebrare la Settimana Mondiale dello Spazio

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e The Pokémon Company International hanno annunciato una collaborazione speciale in occasione della Settimana Mondiale dello Spazio , che nel 2026 si svolgerà dal 4 al 10 ottobre. Per il momento non sono stati svelati i dettagli, ma l'obiettivo dichiarato è creare un collegamento tra esplorazione spaziale, scienza e immaginazione attraverso l'universo Pokémon .

Le due realtà hanno sottolineato come i rispettivi mondi siano accomunati da valori quali curiosità, scoperta ed esplorazione. L'ESA intende utilizzare la collaborazione per avvicinare un pubblico più ampio ai temi dello spazio, mentre Pokémon porterà nell'iniziativa il proprio approccio basato sull'avventura e sulla scoperta.

La locandina completa della collaborazione tra Pokémon ed ESA

"Lavorare con Pokémon, un marchio con un mondo così ricco e fantasioso, rappresenta per l'ESA un'opportunità unica per avvicinare un vasto pubblico allo spazio attraverso una narrazione creativa", ha dichiarato Anne-Sophie Bradelle, responsabile del Dipartimento Comunicazione dell'ESA.

Bradelle ha aggiunto che l'iniziativa si fonda su valori condivisi come curiosità e immaginazione e si inserisce nell'ambizione dell'agenzia, delineata nella Strategia 2040, di ispirare l'Europa, con particolare attenzione ai giovani e alle generazioni future.

Il comunicato presenta la collaborazione come un incontro tra due forme differenti di esplorazione. Da una parte l'ESA, che attraverso le proprie missioni scientifiche studia l'Universo e porta la ricerca spaziale al pubblico; dall'altra Pokémon, che da generazioni propone ai propri fan un mondo costruito attorno alla scoperta, all'apprendimento e all'avventura.

Il punto d'incontro individuato dalle due organizzazioni è quindi la curiosità come motore della scoperta. L'obiettivo è utilizzare la collaborazione per creare un legame tra spazio, scienza e narrazione, cercando al tempo stesso di coinvolgere un pubblico giovane e la vasta comunità internazionale di appassionati Pokémon.

Per ora non sono state comunicate attività specifiche, prodotti o contenuti legati all'iniziativa. ESA e The Pokémon Company hanno però anticipato che ulteriori informazioni saranno diffuse prossimamente. L'appuntamento è quindi fissato per la Settimana Mondiale dello Spazio di ottobre, quando sarà possibile capire concretamente come l'universo di Pokémon verrà utilizzato per raccontare e avvicinare il pubblico all'esplorazione spaziale.