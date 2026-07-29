Croc 2: Kingdom of the Gobbos è stato annunciato per PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC

Il team di Argonaut Games ha annunciato la versione rimasterizzata di Croc 2: Kingdom of the Gobbos . Questo classico del genere platform classe 1999 tornerà su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam e GOG), con l'uscita prevista nel quarto trimestre del 2026 .

Altri dettagli sulla remaster

In aggiunta, come già accaduto con la Crocipedia nel primo remaster, Argonaut Games sta preparando anche questa volta un museo digitale interno al gioco. Stando ai primi dettagli, la "Croc2pedia" offrirà ai fan uno sguardo dietro le quinte sulla realizzazione della seconda avventura di Croc, con materiali di sviluppo mai mostrati prima, contenuti tagliati e interviste ai team originali e del remaster, tracciando l'evoluzione creativa del gioco dai primi concept fino alla versione finale.

Mike Arkin, co‑CEO di Argonaut Games, ha spiegato che il remaster di Croc 2 era una scelta naturale dopo il successo del primo capitolo: "Non abbiamo mai nascosto che, se Croc fosse andato bene sul mercato, il progetto successivo sarebbe stato il remaster di Croc 2. Il ritorno di Croc ha superato le nostre aspettative, rendendo la decisione molto semplice". Arkin ha ricordato che il secondo episodio fu sviluppato su un motore completamente diverso, creando nuove sfide tecniche: "Il lavoro preliminare fatto per validare il nostro approccio ha dato i suoi frutti".

Anche Jez San, fondatore di Argonaut, ha confermato che il sequel era già nei piani: "Croc 2 è sempre stato l'obiettivo, una volta visto come i fan hanno accolto il primo remaster. È un vero piacere vedere il prossimo capitolo della storia di Croc arrivare sulle piattaforme moderne, e non vedo l'ora che i fan di lunga data e i nuovi giocatori possano provarlo in splendida HD".