Una remaster di Wolfenstein potrebbe essere in arrivo

Vari utenti sono convinti che un remaster di Wolfenstein sia in arrivo, e si tratterebbe precisamente di una versione migliorata del gioco di Raven Software risalente al 2009, dunque non uno dei capitoli della più recente serie da parte di MachineGames, ma di un titolo precedente.

La questione è partita con la rimozione del gioco dalla vendita: il Wolfenstein del 2009 non è praticamente più acquistabile in digitale presso gli store online, ma qualcosa nelle retrovie sembra si stia muovendo, almeno a guardare gli aggiornamenti effettuati al database di Steam.

Secondo l'utente Anonimo su X, SteamDB mostra alcune modifiche effettuate alla pagine ufficiale di Wolfenstein sullo store di Valve, che avrebbero poco senso per un titolo rimasto fuori dal circuito del mercato per diverso tempo.