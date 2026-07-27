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Una remaster di Wolfenstein potrebbe essere in arrivo

Secondo alcuni indizi e un po' di fantasia, è emersa la possibilità che un remaster del Wolfenstein del 2009 possa essere in arrivo, e forse il QuakeCon potrebbe svelare il mistero.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/07/2026
La copertina di Wolfenstein (2009)
Wolfenstein
Wolfenstein
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Vari utenti sono convinti che un remaster di Wolfenstein sia in arrivo, e si tratterebbe precisamente di una versione migliorata del gioco di Raven Software risalente al 2009, dunque non uno dei capitoli della più recente serie da parte di MachineGames, ma di un titolo precedente.

La questione è partita con la rimozione del gioco dalla vendita: il Wolfenstein del 2009 non è praticamente più acquistabile in digitale presso gli store online, ma qualcosa nelle retrovie sembra si stia muovendo, almeno a guardare gli aggiornamenti effettuati al database di Steam.

Secondo l'utente Anonimo su X, SteamDB mostra alcune modifiche effettuate alla pagine ufficiale di Wolfenstein sullo store di Valve, che avrebbero poco senso per un titolo rimasto fuori dal circuito del mercato per diverso tempo.

Aggiornamenti a un gioco scomparso?

In particolare, tra le novità emerse c'è il fatto che il gioco pare sia stato aggiornato per funzionare su Steam Deck, cosa piuttosto strana considerando che il titolo non può essere acquistato al momento, facendo dunque pensare che ci sia una nuova versione pronta per essere lanciata.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Questi indizi assumono peraltro una certa consistenza in vista del QuakeCon, che si terrà dal 6 al 9 agosto e che potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale per annunciare alcune novità sulla serie, compreso un eventuale remaster del Wolfenstein del 2009.

Il team di Wolfenstein 3 starebbe cercando attori per l'FPS in cui i nazisti fanno la cosa giusta: morire Il team di Wolfenstein 3 starebbe cercando attori per l'FPS in cui i nazisti fanno la cosa giusta: morire

In effetti, non si tratta proprio di uno dei capitoli più famosi e apprezzati della serie, ma potrebbe comunque essere un titolo valevole di un rilancio sul mercato in forma tecnologicamente migliorata, considerando che si tratta di uno sparatutto in prima persona proveniente da un periodo considerabile ormai "storico".

Un lancio a sorpresa in stile "shadow drop" non può essere escluso, peraltro, considerando quello che è accaduto proprio alla QuakeCon dell'anno scorso con il lancio di Heretic + Hexen.

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