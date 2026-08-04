The Curse of Monkey Island per PC e Mac a 2 euro su Instant Gaming: che aspettate a comprarlo?

Se desiderate recuperare uno dei capitoli più amati dell'epoca d'oro delle avventure grafiche, Instant Gaming propone The Curse of Monkey Island per PC e Mac a un prezzo davvero basso . Sullo store digitale il titolo viene mostrato a un prezzo di partenza di 1,59€ netti, legato alla percentuale di sconto del 77% calcolata prima delle imposte. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, la cifra definitiva da versare per ottenere la chiave si assesta su soli 1,94€. Mettendo questa spesa a confronto con il prezzo di listino ufficiale di 7,00€ solitamente presente su Steam, il risparmio reale per le vostre tasche ammonta a 5,06€, che equivale a una riduzione effettiva del 72,3%. Potete utilizzare il link diretto verso il negozio di key per accedere alla promozione o il box qua sopra per completare l'acquisto e riscattare immediatamente il codice sulla vostra libreria Steam.

Pirati, maledizioni e ironia

Il terzo capitolo della celebre saga firmata LucasArts, The Curse of Monkey Island, vi rimette nei panni dell'improbabile pirata Guybrush Threepwood, impegnato a spezzare la maledizione che ha trasformato la sua amata Elaine Marley in una statua d'oro a causa di un anello stregato risalente al pirata non-morto LeChuck. La struttura di gioco si basa sulla classica formula del punta e clicca con enigmi ambientali e dialoghi ricchi di umorismo, introducendo una modalità di comando contestuale a forma di moneta per interagire con l'ambiente.

Tra gli elementi distintivi spiccano il comparto visivo in stile cartone animato disegnato a mano, il doppiaggio integrale dei personaggi, le storiche sfide a colpi di insulti e la presenza di due livelli di difficoltà, di cui la modalità Mega-Monkey pensata per aggiungere rompicapo e sfide più complesse. La chiave sblocca la versione nativa per PC Windows e macOS su Steam, compatibile con le risoluzioni attuali, con salvataggi nel cloud e con comandi ottimizzati sia per mouse sia per controller.

E se volete finire la saga, c'è anche Return to Monkey Island in offerta.