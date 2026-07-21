Un grande classico dei pirati a circa un euro: The Curse of Monkey Island in super sconto su Instant Gaming

Non vi va di ritornare nei mari dei Caraibi con Assassin's Creed? Allora perché non farlo per vestire i panni del pirata più sgangherato della storia dei videogiochi. Per tutti i nostalgici e per chi desidera recuperare una pietra miliare del genere punta e clicca, The Curse of Monkey Island viene proposto a una cifra irrisoria su Instant Gaming: soli 0,99€ escluse le imposte sul portale, prezzo che si trasforma in un costo finale definitivo di appena 1,21€ IVA inclusa al momento del check-out. Questo assicura un risparmio reale dell'82,71% sul totale complessivo comprensivo di tasse. Potete assicurarvi la vostra chiave digitale per PC e Mac cliccando sul box informativo posizionato in alto oppure seguendo il link diretto alla pagina prodotto .

L'iconica terza avventura di Guybrush Threepwood

Pubblicato originalmente nel 1997 da LucasArts, The Curse of Monkey Island segna il debutto della saga nell'era della grafica in alta risoluzione disegnata a mano e del doppiaggio completo, offrendo uno stile visivo simile a un cartone animato interattivo che conserva ancora oggi un fascino immutato. La storia prende il via con il maldestro Guybrush Threepwood che riesce a fare la proposta di matrimonio alla sua amata Elaine Marley, donandole sventuratamente un anello maledetto che la trasforma in un'immobile statua d'oro massiccio. Per spezzare l'incantesimo e salvare la sua promessa sposa, il temibile pirata dovrà salpare per l'isola di Plunder, reclutare una strampalata ciurma, sventare i piani del ressuscitato pirata non-morto LeChuck e trovare un prezioso diamante di valore inestimabile.

Il gameplay conserva la classica ed eccellente formula dell'avventura grafica punta e clicca, arricchita dall'intuitiva interfaccia con la moneta d'oro con cui esaminare, parlare e interagire con l'ambiente circostante. L'umorismo che caratterizza l'intera produzione brilla in ogni singolo dialogo, dalle leggendarie battaglie navali a fior d'insulto in rima fino all'introduzione di personaggi indimenticabili come Murray, il teschio demoniaco parlante bramoso di conquistare il mondo. Per venire incontro a tutte le tipologie di giocatori, l'opera mette a disposizione due differenti modalità di fruizione, offrendo enigmi più accessibili nella versione standard o rompicapi ben più complessi e articolati nella modalità Mega-Monkey.