Un grande classico dei pirati a circa un euro: The Curse of Monkey Island in super sconto su Instant Gaming

Non vi va di ritornare nei mari dei Caraibi con Assassin's Creed? Allora perché non farlo per vestire i panni del pirata più sgangherato della storia dei videogiochi. Per tutti i nostalgici e per chi desidera recuperare una pietra miliare del genere punta e clicca, The Curse of Monkey Island viene proposto a una cifra irrisoria su Instant Gaming: soli 0,99€ escluse le imposte sul portale, prezzo che si trasforma in un costo finale definitivo di appena 1,21€ IVA inclusa al momento del check-out. Questo assicura un risparmio reale dell'82,71% sul totale complessivo comprensivo di tasse. Potete assicurarvi la vostra chiave digitale per PC e Mac cliccando sul box informativo posizionato in alto oppure seguendo il link diretto alla pagina prodotto.
L'iconica terza avventura di Guybrush Threepwood
Pubblicato originalmente nel 1997 da LucasArts, The Curse of Monkey Island segna il debutto della saga nell'era della grafica in alta risoluzione disegnata a mano e del doppiaggio completo, offrendo uno stile visivo simile a un cartone animato interattivo che conserva ancora oggi un fascino immutato. La storia prende il via con il maldestro Guybrush Threepwood che riesce a fare la proposta di matrimonio alla sua amata Elaine Marley, donandole sventuratamente un anello maledetto che la trasforma in un'immobile statua d'oro massiccio. Per spezzare l'incantesimo e salvare la sua promessa sposa, il temibile pirata dovrà salpare per l'isola di Plunder, reclutare una strampalata ciurma, sventare i piani del ressuscitato pirata non-morto LeChuck e trovare un prezioso diamante di valore inestimabile.
Il gameplay conserva la classica ed eccellente formula dell'avventura grafica punta e clicca, arricchita dall'intuitiva interfaccia con la moneta d'oro con cui esaminare, parlare e interagire con l'ambiente circostante. L'umorismo che caratterizza l'intera produzione brilla in ogni singolo dialogo, dalle leggendarie battaglie navali a fior d'insulto in rima fino all'introduzione di personaggi indimenticabili come Murray, il teschio demoniaco parlante bramoso di conquistare il mondo. Per venire incontro a tutte le tipologie di giocatori, l'opera mette a disposizione due differenti modalità di fruizione, offrendo enigmi più accessibili nella versione standard o rompicapi ben più complessi e articolati nella modalità Mega-Monkey.