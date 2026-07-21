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Need for Speed è morto per EA, ma voi potete avere Heat a pochi spicci su Instant Gaming

Sfrecciare a tutta velocità tra le strade illuminate dai neon di Palm City è adrenalinico e super economico, a patto che abbiate una console Xbox.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   21/07/2026
Need for Speed Heat
Need for Speed Heat
Need for Speed Heat
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Il capitolo automobilistico firmato Ghost Games ed Electronic Arts, Need for Speed Heat, costa pochissimo su Instant Gaming. Invece del classico prezzo di listino italiano di 70,00€, infatti, il portale propone la chiave digitale per l'ecosistema Microsoft a soli 3,29€ al netto delle imposte. Applicando la canonica aliquota IVA del 22% al check-out, la spesa finale definitiva si attesta su appena 4,01€ IVA inclusa. La promozione garantisce insomma un risparmio netto del 94,27% sul totale tassato. Se vi sentite pronti a sfidare la polizia e conquistare la strada, potete riscattare la vostra copia cliccando sul box informativo in alto o tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Il doppio volto di Palm City: gare legali e sfrecciate clandestine

Ciò che rende Need for Speed Heat uno dei capitoli più particolari tra quelli recenti è la sua eccellente struttura a doppia personalità. Durante le ore del giorno, la città ospita lo Speedhunters Showdown, una serie di competizioni automobilistiche ufficiali e sanzionate in cui gareggiare per accumulare denaro utile ad acquistare e personalizzare un garage da sogno. Quando cala il sole, tuttavia, la musica cambia radicalmente: Palm City si trasforma nel teatro di corse clandestine spietate in cui mettere a rischio la propria vettura per guadagnare reputazione. L'aumento della notorietà attirerà l'attenzione di una task force di polizia corrotta ed estremamente aggressiva, pronta a tutto pur di fermarvi e confiscarti i guadagni della giornata prima del rientro al covo.

L'anima del gioco risiede anche in un sistema di personalizzazione estetica e meccanica tra i più ricchi mai visti nel genere, con centinaia di parti originali, verniciature e regolazioni per adattare la guidabilità di ciascun veicolo al drifting o alla pura velocità d'allungo.

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