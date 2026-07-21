Need for Speed è morto per EA, ma voi potete avere Heat a pochi spicci su Instant Gaming

Il doppio volto di Palm City: gare legali e sfrecciate clandestine

Ciò che rende Need for Speed Heat uno dei capitoli più particolari tra quelli recenti è la sua eccellente struttura a doppia personalità. Durante le ore del giorno, la città ospita lo Speedhunters Showdown, una serie di competizioni automobilistiche ufficiali e sanzionate in cui gareggiare per accumulare denaro utile ad acquistare e personalizzare un garage da sogno. Quando cala il sole, tuttavia, la musica cambia radicalmente: Palm City si trasforma nel teatro di corse clandestine spietate in cui mettere a rischio la propria vettura per guadagnare reputazione. L'aumento della notorietà attirerà l'attenzione di una task force di polizia corrotta ed estremamente aggressiva, pronta a tutto pur di fermarvi e confiscarti i guadagni della giornata prima del rientro al covo.

L'anima del gioco risiede anche in un sistema di personalizzazione estetica e meccanica tra i più ricchi mai visti nel genere, con centinaia di parti originali, verniciature e regolazioni per adattare la guidabilità di ciascun veicolo al drifting o alla pura velocità d'allungo.