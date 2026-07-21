Need for Speed è morto per EA, ma voi potete avere Heat a pochi spicci su Instant Gaming

Il capitolo automobilistico firmato Ghost Games ed Electronic Arts, Need for Speed Heat, costa pochissimo su Instant Gaming. Invece del classico prezzo di listino italiano di 70,00€, infatti, il portale propone la chiave digitale per l'ecosistema Microsoft a soli 3,29€ al netto delle imposte. Applicando la canonica aliquota IVA del 22% al check-out, la spesa finale definitiva si attesta su appena 4,01€ IVA inclusa. La promozione garantisce insomma un risparmio netto del 94,27% sul totale tassato. Se vi sentite pronti a sfidare la polizia e conquistare la strada, potete riscattare la vostra copia cliccando sul box informativo in alto o tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Il doppio volto di Palm City: gare legali e sfrecciate clandestine
Ciò che rende Need for Speed Heat uno dei capitoli più particolari tra quelli recenti è la sua eccellente struttura a doppia personalità. Durante le ore del giorno, la città ospita lo Speedhunters Showdown, una serie di competizioni automobilistiche ufficiali e sanzionate in cui gareggiare per accumulare denaro utile ad acquistare e personalizzare un garage da sogno. Quando cala il sole, tuttavia, la musica cambia radicalmente: Palm City si trasforma nel teatro di corse clandestine spietate in cui mettere a rischio la propria vettura per guadagnare reputazione. L'aumento della notorietà attirerà l'attenzione di una task force di polizia corrotta ed estremamente aggressiva, pronta a tutto pur di fermarvi e confiscarti i guadagni della giornata prima del rientro al covo.
L'anima del gioco risiede anche in un sistema di personalizzazione estetica e meccanica tra i più ricchi mai visti nel genere, con centinaia di parti originali, verniciature e regolazioni per adattare la guidabilità di ciascun veicolo al drifting o alla pura velocità d'allungo.