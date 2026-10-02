I primi occhiali Android XR di Samsung arriveranno presto: annunciato il periodo di uscita

I primi occhiali IA di Samsung , basati su Android XR, hanno finalmente un periodo di uscita. Il dispositivo è stato infatti presentato alla FCC e manca ormai davvero poco al debutto ufficiale . A differenza di altri occhiali smart, non integrerà alcun display davanti agli occhi, ma sfrutterà telecamere, microfoni e altoparlanti , oltre all'intelligenza artificiale di Gemini, per comprendere ciò che l'utente vede e ascolta e interagire con l'ambiente circostante. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Il debutto si avvicina

Secondo quanto riportato dal Korea Herald, gli occhiali faranno il loro debutto a novembre, quindi tra un mese. A confermare la notizia è stato un rappresentante di Samsung, andando così a rafforzare la finestra temporale già indicata in precedenza dalla stessa azienda e da Google, seppur senza fornire una data precisa. Per le montature, Samsung ha collaborato con Gentle Monster e Warby Parker. Gli occhiali saranno disponibili in diversi modelli, così da offrire agli utenti una maggiore possibilità di scelta in base al proprio stile.

Occhiali Samsung

Stando ai documenti depositati presso la FCC, i numeri di modello saranno SM-O200J and SM-O200P e arriveranno in diverse varianti. Come anticipato, non si tratta di occhiali dotati di schermo davanti agli occhi, ma sfrutteranno microfoni, altoparlanti e telecamere che si integreranno con le funzionalità di Gemini. Le elaborazioni più complesse vengono eseguite su uno smartphone Galaxy collegato.